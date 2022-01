NFL 2022: ¿cúal será el futuro de Tom Brady tras caer ante Los Angeles Rams?

El legendario ‘quarterback’ de 44 años, Tom Brady, quedó muy cerca de pelear por su octavo anillo de campeonato en su carrera. Esto luego de que su equipo, los Tampa Bay Buccaneers, cayera el último domingo por 30-27 ante Los Angeles Rams en la ronda divisional de la NFL.

Si bien el norteamericano lideró una remontada épica luego de ir perdiendo 27-3 al termino del tercer cuarto, el juego por las semifinales de conferencia se terminó con el gol de campo Matt Gay en el último minuto del encuentro.

Tom Brady ganó el SuperBowl 2021 con su actual equipo, los Tampa Bay Buccaneers. Foto: NFL.

Tras el resultado, los medios estadounidense comentaban que podría generarse un posible retiro de Brady, aunque el deportista señaló aún no haberlo meditado. “Todavía no lo he pensado mucho. Voy ir día a día y ver dónde estamos”, declaró.

Asimismo, fue consultado si por algún momento del partido se le pasó por la cabeza que podría ser su último juego, a lo que el ‘quarterback’ negó. “Yo solo pienso en ganar. Es mi mentalidad, salir ahí fuera y tratar de ganar , darle a mi equipo las máximas opciones de victoria”, indicó.

El deportista estadounidense aún tiene contrato en vigor con los ‘Bucs’, franquicia a la que llegó y condujo al título la pasada campaña. Los hinchas de este deporte esperan que se quede un año más en el deporte y pueda conseguir el ansiado octavo título.

¿Cuándo es el SuperBowl LVI?

Pese a que la afición estaba acostumbrada a que el partido más importante de la NFL se llevara a cabo el primer domingo del mes de febrero, los organizadores del evento anunciaron que este año el espectáculo se realizará el domingo 13 de febrero. El Super Bowl 2022 tendrá lugar en el SoFi Stadium de Inglewood, en el condado Los Ángeles, en California.