Naomi Osaka y una reflexión que deben recoger hinchas y deportistas

Desde que Naomi Osaka irrumpió en la élite del tenis causó un impacto adentro y afuera de la cancha. En aquel lejano septiembre del 2018, una desconocida japonesa llegó a la final del US Open y se enfrentaba a nada menos que Serena Williams. Contra todo pronóstico, la favorita del público perdió y protagonizó una polémica protesta contra el árbitro, la cual opacó totalmente el festejo de la joven de entonces 20 años.

Auge y caída

Los fanáticos presentes en el recinto neoyorquino protestaron a tal punto que hicieron que Osaka llore y apenas pueda hablar. Sin embargo, ella demostró que no fue un azar del destino o coincidencia esta enorme victoria contra la mítica Serena . Al año siguiente lo demostraría en el continente de Oceanía, en donde mostró sus mejores versiones.

Naomi Osaka y Serena Williams tras la final del US Open 2018. Foto: AFP

En 2019 y en 2021 se consagró campeona del Australian Open y a la fecha suma cuatro títulos de Grand Slam, a sus cortos 24 años. No obstante, su alza en el circuito tenístico fue tan rápido que se convirtió en la deportista mejor pagada del mundo, un gran número de marcas la contrataron, las cámaras la acechaban día y noche, y le exigían campeonar cuanto torneo había.

Todo eso hizo que Osaka se sintiera demasiado presionada a tal punto que en Roland Garros 2021 tuvo su punto más alto: no quiso declarar ante los medios, recibió duras críticas, incluso de sus mismos colegas tenistas, y se retiró del certamen, donde era la favorita. La asiática tocó un tema que hasta ahora es tabú en los deportes, la salud mental.

Osaka y la salud mental

Naomi acusó problemas de depresión y ansiedad, y tampoco compitió en Wimbledon. Ella manifestó que tenía que darse un descanso para sanar su mente y cuerpo. Tras varios meses alejada del circuito, anunció que iba a disputar el Abierto de Australia y defender su corona. Su regreso no fue el esperado y fue eliminada muy temprano, pero eso no fue lo más importante.

Naomi Osaka encendió la llama olímpica en la inauguración de Tokio 2020 desarrollada en su natal Japón. Foto: AFP

La ahora número 84 en el ranking WTA no tuvo problema alguno en compadecer ante la prensa y se sintió segura y feliz, pese a la derrota sufrida. La tenista japonesa hizo pisar tierra a todos al decir que ella no puede ganar todos los torneos cada año y resaltó su actitud durante todo el duelo con la estadounidense.

“Peleé cada punto. No puedo estar triste. No soy Dios. No puedo ganar todos los partidos. Tengo que tener eso en mente y ser consciente que estaría bien ganar el torneo, pero eso es muy especial. No puedo pensar que voy a ganar el Grand Slam a inicio de año siempre. Hoy tuve una actitud completamente diferente a la de mi último partido en Nueva York”, sostuvo.

Regresó con otra mentalidad

En un mundo globalizado en el cual solamente vale ser el primero, Osaka mandó un claro mensaje en el cual hizo recordar el verdadero espíritu del deporte, competir y divertirse. Además, hoy en día, los hinchas demandan que sus ídolos ganen siempre y cuando pierden –así sea segundo- “son los peores”.