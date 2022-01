El motivo por el que Yoshimar Yotún no estuvo ante Panamá y es duda ante Jamaica

El último en sumarse. A pocas horas de que la selección peruana dispute su segundo amistoso internacional del año ante Jamaica, Ricardo Gareca todavía tiene un interrogante en relación al once que saltará al campo. Si bien se confirmaron algunos cambios, la presencia de Yoshimar Yotún es uno de los temas más discutidos en la Videna.

El exjugador del Cruz Azul de México no cuenta con un equipo y este fue el principal motivo que lo excluyó del duelo ante Panamá . Al no mantener un contrato vigente, en caso ocurra una lesión, la FIFA no se haría cargo de los gastos. Recordemos que la entidad cuenta con un programa de protección que contempla una compensación para aquellos clubes cuyos jugadores se lesionen mientras están convocados con su selección.

Yoshimar Yotún solo jugó el amistoso en la Videna ante los jugadores extranjeros de la Liga 1 Betsson. Foto: FPF

Según RPP Deportes, ya le habrían encontrado una solución a los problemas administrativos para que el experimentado mediocampista de 31 años pueda participar de los siguientes compromisos de la Bicolor.

“ La FPF ha conseguido una póliza para que Yoshimar Yotún pueda jugar. Está muy avanzado, pero faltan detalles por definir. Con esto podría estar habilitado ante Jamaica, Colombia y Ecuador ”, precisó el citado medio.

De esta manera, ‘Yoshi’ no tendría problemas para viajar con el plantel a Barranquilla y podría disputar el decisivo compromiso ante el Tri en Lima por el certamen clasificatorio.

