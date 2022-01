Oblitas sobre el fallo del TAS: “Es un problema de comisión que toma decisiones erradas”

El fútbol peruano sufrió un duro remezón este jueves. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Deportivo Binacional, con lo cual el Poderoso de Juliaca debe mantenerse en primera división, Cusco FC debe descender y la Universidad San Martín afrontar un cotejo de revalidación. Ante este panorama, el director deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, opinó al respecto.

“ Es mortificante porque nos preocupa que algo que ya se tenía definido... un fallo y una condición errónea te lleve nuevamente a esto ”, empezó declarando el exfutbolista de Universitario y la selección peruana en diálogo con Movistar Deportes.

Al ser consultado sobre quién es el responsable de este problema, Oblitas no dudó en señalar a la Comisión de Justicia. “Creo que acá es un problema de comisión que toma decisiones erradas. No puede ser que no la ‘chunten’. Siempre fallan”, añadió.

En esa misma línea, el director deportivo de la selección peruana aseguró que el “sentido común” indica que “ Cusco está descendido, Binacional está en primera y que San Martín tendría que jugar un partido extra con Stein , que se ganó el derecho ganado”.

Además, no descartó la posibilidad que la Liga 1 se juegue con 19 equipos aunque esto “complique todo lo hecho”. Por último, pidió que el directorio tome “una decisión sabia para lo mejor del fútbol, pero hay que hacer entender a la Comisión que no siempre se pueden estar equivocando”.

Escucha aquí a Juan Carlos Oblitas