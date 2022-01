¡Sin pelos en la lengua! Soto criticó que la Bicolor no se tome en serio el duelo ante Panamá

La selección peruana empató 1-1 ante la selección panameña en el Estadio Nacional por el segundo amistoso del año de cara a las Eliminatorias Qatar 2022. Tras este resultado, el entrenador Pepe Soto mencionó que los dirigidos por Ricardo Gareca no afrontaron el encuentro amistoso con toda la seriedad posible.

El actual entrenador de Sport Chavelines y ex seleccionado peruano manifestó en Gol Perú que no le gustó cómo afrontó la Blanquirrojo el encuentro ante Panamá. “El partido del domingo fue muy amistoso, tanto Panamá como Perú no lo tomaron tan en serio. Los dos planteles no tenían a sus principales jugadores. A Perú le faltaron muchos jugadores que recién se están incorporando del extranjero” , inició.

Por otro lado, ‘Pepe’ destacó la reincorporación de jugadores que fueron claves en las clasificatorias pasadas, como Edison Flores y Andy Polo, dos jugadores que no han venido teniendo constancia en la selección peruana por sus lesiones en sus respectivos clubes.

Finalmente, Soto se refirió al último amistoso antes de enfrentar a la selección colombiana. “En el partido del jueves (ante Jamaica), el profesor Ricardo Gareca podrá sacar conclusiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los jugadores que fueron convocados llegaban sin jugar por dos o tres meses” , concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Perú por eliminatorias?

La selección peruana se medirá ante Colombia el 28 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El encuentro es válido por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 y será transmitido por Movistar Deportes. A partir de ahí, los dirigidos por Ricardo Gareca se enfrentarán a Ecuador, Uruguay y Paraguay.