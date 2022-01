Abogado de Gianluca Lapadula desmiente que delantero quiera desvincularse del Benevento

En las últimas horas, una noticia ha causado sorpresa en todos los hinchas peruanos. Gianluca Lapadula habría decidido no seguir en el Benevento de la Serie B de Italia, según declaró su propio técnico, Fabio Caserta. Durante una conferencia de prensa, el entrenador italiano afirmó que el delantero peruano le expresó su deseo no seguir en el club, por lo cual no fue considerado en la lista de convocados para el partido ante Monza este jueves 13 de enero.

Tras dar esta respuesta, la defensa del ‘Bambino’ no tardó en llegar. A través de un comunicado, su abogado, Pablo Rodella, rechazó las declaraciones del estratega y aclaró lo sucedido en torno al club y el futbolista.

“La posibilidad de un ‘divorcio’ de Benevento ya se había planteado seriamente el verano pasado pero luego, de acuerdo con la Compañía que nunca ha rehuido esta eventualidad pero siempre ha mostrado interés y disponibilidad, se decidió aplazar cualquier decisión hasta la reapertura del mercado de invierno. Es por tanto probable, a la luz de sus declaraciones de hoy, que el señor Caserta no ha sido informado de esta circunstancia”, se lee en el documento.

Gianluca Lapadula debutó con la selección peruana ante Chile en las Eliminatorias. Foto: EFE

Lineas más abajo, el abogado manifestó que el delantero de la selección peruana se mostró sorprendido con esta noticia y destacó el profesionalismo de ‘Lapagol’.

“Mi cliente también niega, de la manera más absoluta, que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado —y ayer también, a través de mensajes escritos a los socios del Club— que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia. Es por estos motivos, pues, que reconoció con asombro y desconcierto la no convocatoria para el partido de mañana ante el Monza”, agrega.

Recordemos que en las últimos días se ha especulado sobre una posible llegada de Gianluca Lapadula a equipos de la Serie A italiana, entre ellos el Sampdoria, Cagliari y Torino; sin embago, hasta ahora no hay nada oficial.