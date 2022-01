Juan Carlos Oblitas sobre el cierre de los estadios: “Me parece que se está exagerando un poco”

Los estadios volvieron a llenarse de alegría gracias a que se permitió el ingreso de la hinchada nuevamente. Ya se había jugado con aforo limitado la final de la Liga 1 2021, además de los partidos que disputó la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022.

Según las disposiciones, solo estaba permitido que los recintos deportivos alberguen el 30% de su capacidad. Así se había pactado que se dé hasta el 16 de enero del 2022, fecha que abarcaba a presentaciones como la Noche Crema y la Noche Blanquiazul. Sin embargo, la tercera ola de contagios a causa del SARS-Cov-2 en el Perú obligó a que se tomen distintas medidas sanitarias.

Es así que el ingreso a los estadios deportivos pasó a ser prohibido en las regiones con nivel de alerta alta, lista en la que figura Lima. Debido a eso, el choque amistoso que la selección peruana tendría contra Jamaica fue aplazado para el 20 de enero.

Juan Carlos Oblitas. Foto: Grupo La República

A su turno, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habló al respecto: “Hay reglas que tenemos que cumplir con respecto a la pandemia, pero el tema de la gente en los estadios, me parece que se está exagerando un poco” , confesó a DirecTV Sports.