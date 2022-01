Donnarumma sale al frente y deja en claro cómo es su relación con Keylor Navas

Dura competencia. Los fichajes que realizó el PSG en la presente temporada pusieron todos los reflectores sobre el equipo de Mauricio Pochettino. Más allá de la incorporación de Lionel Messi, la atención se centra en saber quién se quedará con el arco del conjunto parisino. Esta especie de puja que acusan los medios entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma ocasionó que el italiano se pronuncie al respecto.

“Estoy muy tranquilo. Tengo una gran relación con Keylor Navas. Somos amigos y, por tanto, no hay problema, aunque en el exterior se intentan inventar historias, y no, no hay ningún problema . Somos un gran equipo y en todos los grandes equipos hay competencia”, manifestó el joven portero en diálogo con France TV.

Gianluigi Donnarumma fue homenajeado junto a Lionel Messi tras la premiación del Balón de Oro. Foto: Twitter PSG

Asimismo, enfatizó que si bien ellos puedan opinar, el que decide al final es el estratega. “Somos los dos muy tranquilos, trabajamos bien y, luego, es el entrenador quien hace sus elecciones. Nosotros estamos a su disposición y listos para dar el máximo”, añadió.

Por otra parte, el guardavallas de 22 años, quien se encuentra aislado tras dar positivo a la COVID-19 , también se pronunció sobre lo que significó su arribo a la escuadra de Kylian Mbappé y las diferencias que pudo notar en relación a su anterior club.

“En París tengo más presión que en Milán, estoy en un club que quiere ganarlo todo. Este es solo el comienzo. Mi ambición no ha cambiado: es ganar, ganar y ganar”, precisó.