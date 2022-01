Lapadula sobre jugar en el torneo peruano: “Yo no cierro nada en mi vida, todo puede pasar”

Una vez más, el delantero peruano Gianluca Lapadula concedió una entrevista a un medio local. Esta vez se refirió a la selección peruana y el cariño que le tiene al Perú. El atacante del Benevento de la Serie B de Italia fue consultado sobre la posibilidad de vestir los colores de algún equipo peruano. Lejos de negar cualquier posibilidad, el ‘Bambino’ no descartó jugar la Liga 1.

“Yo no cierro nada en mi vida, todo puede pasar. Yo tengo un compromiso con el Perú, que se volvió en algo muy importante para mí. Lo que puede pasar no sé”, declaró a GolPerú.

En otro momento, el seleccionado nacional fue consultado sobre si estaba arrepentido de haberse negado a jugar por la Blanquirroja en un primer momento, cuando era figura en la Serie B con el Pescara.

“Lo único que me arrepiento es de no haber conocido antes el Perú. Habría cambiado mi vida mucho más antes. Me habría encantado venir a Perú a los 15 años y también una segunda vez cuando tenía 17 años, luego a los 20. Eso lo cambiaría”, sostuvo.

Finalmente, el popular ‘Lapagol’ también comentó acerca de las conversaciones que tiene con el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, previo a los partidos.