Del mundial a la Liga 2: Los Chankas anunciaron la contratación de “entrenador mundialista”

El Deportivo Los Chankas anunció la contratación de Pablo Garabello, entrenador argentino que formó parte del comando técnico de José Pékerman y fue su asistente durante los mundiales de 2014 y 2018 con la selección de Colombia. El estratega tuvo un breve paso por UTC a inicios de 2021.

“Iniciamos el 2022 dando la bienvenida a nuestro nuevo DT Pablo Garabello, quien fue asistente de José Pékerman en la selección colombiana de fútbol desde 2012 al 2018, y de clubes representativos de gran trayectoria como el Cúcuta Deportivo (Colombia), Club Fortaleza (Colombia), Deportivo Toluca (México), Club Tigres (México) y UTC de Cajamarca”, inició el equipo de Andahuaylas en sus redes sociales.

“Garabello viene a demostrar su experiencia y calidad como entrenador mundialista, buscando desarrollar a nuestros jugadores a un nivel de alto rendimiento. Estamos seguros de que juntos trabajaremos en equipo y lograremos el objetivo de llegar a primera división”, concluyó.

Anuncio de Garabello. Foto: Los Chankas

De esta manera, el argentino tendrá su segunda experiencia en territorio nacional y tendrá la responsabilidad de lograr que Los Chankas obtengan el tan ansiado ascenso a la Liga 1.

