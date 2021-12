Éxar Rosales rompe su silencio y anuncia que defenderá su honor en la vía judicial

Fútbol peruano. El portero peruano, Éxar Rosales, señaló que se defenderá hasta las últimas consecuencias a través de la vía civil para tratar de hacer respetar su honor, luego que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le impusiera una sanción de 10 años de suspensión y una multa de 4 UIT por un supuesto amaño de partido.

Rosales, quien surgió de Alianza Lima y pasó por varios equipos nacionales, entre ellos, Juan Aurich de Chiclayo, dijo que no existen pruebas en su contra.

PUEDES VER: Copa Perú se jugará en el 2022 desde la fase distrital como antes de la pandemia

“Nos vamos a instancias judiciales. Quiero un careo con los cuatro chicos y que me digan en mi cara qué supuestamente les dije, qué fue lo que les prometí, porque estoy seguro que esos chicos están muertos de miedo, no les corresponde estar en esta situación”, consideró el guardameta en diálogo con El Popular.

“Son chicos de Moyobamba, juveniles que alternaban. Para estas cosas turbias, se buscan a jugadores mayores. Ese tema de los amaños de partidos es bien sonado en Segunda, tanto así que me avisaron, al igual que mi abogado, que en la FPF hay varios jugadores investigados, pero supuestamente todo es confidencial”, manifestó.

Guardameta no podrá estar vinculado 10 años al fútbol. Foto: Archivo

El portero precisó que la sanción impuesta es injusta, ya que no existen pruebas.

“Es una sanción injusta. No hay pruebas. Me acusan de un arreglo en tres partidos, de los cuales dos no figuraron en ninguna casa de apuestas”, indicó Rosales.

Finalmente dijo: “Soy el primero en querer que esto se aclare, no voy a permitir que me quieran usar a mí de ‘conejillo de indias’ para demostrar que pueden hacer lo que quieren. Voy a pelear hasta el final”.