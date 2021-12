Leo Ponzio y sus emotivas palabras al despedirse del fútbol profesional con River Plate

¡Adiós, ídolo! El nombre de Leonardo Ponzio quedará grabado en la páginas más exitosas de River Plate. El experimentado mediocampista decidió retirarse del fútbol profesional y lo hizo de la mejor manera: levantó el Trofeo de Campeones 2021 y se convirtió en el más ganador en la historia del club. Después de concretar una goleada 4-0 ante Colón de Santa Fe, el futbolista de 39 años le dedicó unas emotivas palabras a los hinchas millonarios.

“Creo que todavía no caí. Lo que uno hizo con esta camiseta... Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico. Marcelo, muchas gracias. Nada, quédense festejando. Vine de otro lado, me adoptaron de la mejor manera y creo que me brindé al máximo”, fueron sus primeras impresiones con lágrimas en sus ojos.

Leo ingresó en la segunda parte del decisivo cotejo y recibió una gran ovación desde las gradas del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De inmediato, fue recibido por sus compañeros en el campo y recibió la cinta de capitán.

PUEDES VER: FC Barcelona le habría realizado una oferta formal a Edinson Cavani

“Sigo insistiendo que todavía no caí. Me quedo con la sensación de que me voy con muchas ganas de seguir perteneciendo a esta casa. Gracias por todo, la verdad muchas gracias. Fui un privilegiado en esta carrera ”, añadió con voz entrecortada.

De esta manera, el volante cierra una trayectoria llena de logros y gratos recuerdos. Tras su paso por el fútbol europeo, decidió volver a La Banda en el 2012 y junto a Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia de la institución, levantaron diversos trofeos, entre ellos dos Copas Libertadores (una de estas tras la recordada final ante Boca Juniors en Madrid).

Los títulos de Leonardo Ponzio con River Plate