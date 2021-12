Pedro Garay sobre Roberto Palacios: “Era un Lionel Messi en ese tiempo”

Sporting Cristal cumple 66 años de vida institucional. A propósito de su aniversario, Pedro Garay, exfutbolista del cuadro celeste, declaró para RPP noticias y se refirió a su pasado en club rimense. Además, elogió a su excompañero Roberto Palacios y lo comparó con el futbolista argentino Lionel Messi, quien actualmente milita en el PSG.

“ El mejor futbolista con el que jugué fue Roberto Palacios. Vi en él a un jugador de tamaño muy pequeño pero magnífico, era un Lionel Messi en ese tiempo. Era completo, marcaba y entraba fuerte”, afirmó el paraguayo nacionalizado peruano.

Asimismo, el excapitán de la escuadra de La Florida recordó con nostalgia la final de la Copa Libertadores de 1997. “Sporting Cristal me dio todo, jugar una final de Copa Libertadores no a todos se les da. Creo que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido”, señaló.

“ Si pudiera elegir jugar otro partido sería la final de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cruzeiro . Nosotros tuvimos la pelota y no la metimos, por eso ganaron ellos”, agregó.

Finalmente, Garay manifestó su deseo de volver algún día a Sporting Cristal para apoyar en la formación de jóvenes talentos. “A mí siempre me gustaría trabajar para Sporting Cristal. Nosotros somos formadores, no sé cómo se maneja ahora el club, pero conmigo no se han contactado. Cuando estuvo Carlos Benavides, le comenté por qué nunca pensaron en mí, pero no me contestó”.