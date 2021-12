PSG vs. Brujas: fecha, horario y canal para ver EN VIVO el partido por Champions League

PSG vs. Brujas disputan la sexta y última jornada de la fase de grupos de Champions League este martes 7 de diciembre. A partir de las 12.45 p. m. (hora peruana), el Parque de los Príncipes albergará el juego, que se podrá ver por ESPN y Star+. Los parisinos son segundos en el Grupo A, y así venzan a los belgas no podrán alcanzar al Manchester City, que le lleva a los de Pochetino una ventaja de cuatro puntos . Messi y compañía solo tienen ocho unidades, cuatro más que el tercer lugar: RB Leipzig.

El equipo local, que no contará con Neymar por su lesión en el tobillo, no atraviesa por un buen momento. En la Ligue 1, PSG viene empatando dos enfrentamientos seguidos. Antes de ello, cayó contra los de Guardiola por 2-1 en la fecha 5 de la Liga de Campeones.

PSG vs. Brujas: ficha del partido

Partido PSG vs. Brujas ¿Cuándo juegan? Martes 7 de diciembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN y Star+

¿A qué hora juega PSG vs. Brujas?

En territorio peruano, el PSG vs. Brujas se podrá ver desde las 12.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 5.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Brujas?

Perú: Star+, ESPN Sur

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: GUIGO, HBO Max, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, TNT Go

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Costa Rica: Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Francia: Free, RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ France

Alemania: Servus TV, DAZN

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Mediaset Infinity, NOW TV

México: HBO Max

Paraguay: ESPN Sur, Star+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Reino Unido: BT Sport Ultimate, BTSport.com , BT Sport 2, BT Sport App, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: Univision, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com , Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Dónde ver el PSG vs. Brujas EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Brujas por internet , puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

PSG vs. Brujas: alineaciones probables

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe o Sergio Ramos, Juan Bernat; Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ángel Di María.

Brujas: Simon Mignolet; Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley NSoki; Ignace van der Brempt, Éder Balanta, Hans Vanaken, Kamal Sowah; Charles De Ketelaere, Bas Dost, Noa Lang.

¿Dónde se jugará el partido PSG vs. Brujas?

El PSG vs. Brujas se disputará en el Parque de los Príncipes, estadio de fútbol y de rugby ubicado al oeste de la ciudad de París, en Francia. Este colo está específicamente en el distrito XVI, en la periferia parisina y tiene una capacidad para 47.929 espectadores.