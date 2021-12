AC Milan vs. Liverpool: revisa las bajas del equipo rossonero

AC Milan no tuvo un paso tan grato en su regreso a la Champions League, pues en lo que va del torneo solamente ganó una vez, empató un juego y perdió los otros tres. Sin embargo, esta única victoria fue clave, lo hizo de visita (1-0) ante Atlético Madrid y eso lo mantiene con vida en el certamen. Este martes 6 recibirá al Liverpool en San Siro, en la última fecha de la fase de grupos.

El equipo rossonero tiene la obligación de ganar para poder soñar con la clasificación a octavos de final del certamen continental. Pero, eso no es todo, ya que no solo depende de sí mismo: para avanzar a la siguiente etapa deberá esperar que Porto no gane al Atleti, ni que los españoles venzan por una mayor diferencia de goles que ellos. Los italianos están terceros por un tanto más.

AC Milan ganó 2-0 a Salernitana por la Serie A. Foto: AC Milan

No obstante, el Milan la tiene difícil y no solo porque su rival es uno de los mejores clubes de Europa, el cual posee grandes figuras como Mohamed Salah, sino porque presenta varias bajas para este duelo. Pese a ello, el técnico Stefano Pioli podrá contar con Zlatan Ibrahimovic, quien no jugó el fin de semana ante Salernitana por la Serie A.

Simon Kjaer se sintió el pasado miércoles en el primer tiempo del encuentro con Genoa y los exámenes arrojaron que sufrió un esguince en su rodilla izquierda, por lo que fue operado y estará seis meses alejado de las canchas. Rafael Leao tuvo una pequeña lesión muscular en el bíceps femoral y tampoco jugará con los reds.

Zlatan Ibrahimovic y el restos de sus compañeros homenajeron a Simon Kjaer. Foto: Twitter AC Milan