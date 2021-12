RB Leipzig vs. Manchester City: ¿en qué horario y canal ver EN VIVO el partido por Champions League?

RB Leipzig vs. Manchester City se enfrentan en vivo este martes 7 de diciembre por la fecha 6 de la fase de grupos de Champions League. ESPN 2 y Star+ serán los canales encargados de transmitir el juego en el Red Bull Arena, que arrancará a las 12.45 p. m. (hora peruana). Los alemanes ya no tienen oportunidad para avanzar a la siguiente etapa del torneo europeo . Sin embargo, buscarán perjudicar a los ingleses y hacer respetar la localía.

Por otro lado, los comandados por Pep Guardiola ya se aseguraron su pase a los octavos de final. Manchester City ha ganado cuatro de sus cinco enfrentamientos en esta fase se grupos. Su única derrota fue contra PSG en el Parque de los Príncipes, que quedó 2-0 a favor de los parisinos.

RB Leipzig vs. Manchester City: ficha del partido

Partido RB Leipzig vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Martes 7 de diciembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Red Bull Arena-Leipzig ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

¿A qué hora juega RB Leipzig vs. Manchester City?

En Perú, el RB Leipzig vs. Manchester City se podrá sintonizar a partir de las 12.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido RB Leipzig vs. Manchester City?

¿Dónde ver RB Leipzig vs. Manchester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver en vivo la la transmisión del RB Leipzig vs. Manchester City por internet , debes mirar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

RB Leipzig vs. Manchester City: alineaciones probables

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Simakan, Gvardiol; Mukiele, Adams, Laimer, Angelino; Nkunku, Forsberg; A Silva.

Manchester City: Steffen; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, B Silva; Mahrez, Jesus, Grealish.

¿Dónde se jugará el partido RB Leipzig vs. Manchester City?

El RB Leipzig vs. Manchester City se disputará en el estadio Leipzig Arena, anteriormente conocido como Zentralstadion Leipzig, y denominado así para partidos oficiales internacionales. Este recinto se ubica en la ciudad de Leipzig, en el estado federal de Sajonia al sudeste de Alemania.