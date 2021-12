U. de Chile vs. U. La Calera EN VIVO: hora y canal para la última fecha de la liga chilena

U. de Chile vs. U. La Calera EN VIVO se enfrentan por la última jornada del Campeonato Nacional de Chile 2021. El encuentro se llevará a cabo en el estadio El Teniente desde las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (horario chileno), con transmisión por los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes y conoce las alineaciones titulares, así como el marcador actualizado minuto a minuto.

U. de Chile vs. U. La Calera: ficha del partido

Partido U. de Chile vs. U. La Calera ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 5 de diciembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio El Teniente ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan U. de Chile vs. U. La Calera?

En territorio chileno, el duelo U. de Chile vs. U. La Calera irá a partir de las 6.00 p. m. (4.00 p. m. en Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

La Universidad de Chile juega en esta última fecha del Campeonato Nacional 2021 su partido más importante de los últimos años. El equipo azul, antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones, está obligado a derrotar a Unión La Calera para evitar el descenso directo, que sería el segundo de su historia.

El Romántico Viajero vive una situación más que angustiosa en el certamen, al cual ha llegado a la jornada decisiva con doce partidos consecutivos sin saber de victorias. En su duelo más reciente, empató sin goles contra Cobresal y perdió la chance de dejar la zona de promoción.

Los cementeros, por su parte, quieren ganar para cambiar su cupo de Copa Sudamericana por el último boleto disponible para la Copa Libertadores, actualmente en poder de Audax Italiano. En la fecha previa, dejaron escapar la oportunidad al caer 1-2 como locales ante La Serena.

U. de Chile y U. La Calera ya se enfrentaron en agosto de este año, con saldo de victoria por goleada 4-1 para el Chuncho. En el historial de los últimos cruces, Calera saca una ligera ventaja con cuatro juegos ganados contra tres de su rival en 10 cotejos.

¿Dónde ver U. de Chile vs. U. La Calera?

En territorio chileno, los canales encargados de televisar este decisivo U. de Chile vs. U. La Calera serán TNT Sports 2 y TNT Sports HD, canales que cuentan con los derechos de transmisión del Campeonato Nacional 2021.

¿Cómo seguir U. de Chile vs. U. La Calera ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de U. de Chile vs. U. La Calera por internet, puedes sintonizar la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports en la región chilena. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Historial reciente de U. de Chile vs. U. La Calera

U. La Calera 1-4 U. de Chile | 22.08.21

U. La Calera 1-0 U. de Chile | 18.11.20

U. de Chile 3-0 U. La Calera | 08.02.20

U. La Calera 0-0 U. de Chile | 18.08.19

U. de Chile 1-1 U. La Calera | 07.04.19.

Alineaciones probables de U. de Chile vs. U. La Calera

U. de Chile: Cristóbal Campos; Osvaldo González, Luis Casanova y Ramón Arias; Yonathan Andía, Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza y Marcelo Morales en la medular; Pablo Aránguiz; Joaquín Larrivey y Nahuel Luján.

U. La Calera: Alexis Martín Arias, Matías Navarrete, Esteban Valencia, Yerco Oyanedel, Matías Fernández, Christian Vilches, Sebastián Saéz, Pedro Sánchez, Matías Laba, Nicolás Orellana y Felipe Robles

¿Dónde juegan U. de Chile vs. U. La Calera?

El escenario que acogerá este encuentro por la jornada final del Campeonato Nacional de Chile será el Estadio El Teniente, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Rancagua.