Toni Kroos criticó el Balón de oro de Messi: “Para mí, Benzema habría sido el número 1″

El Balón de oro 2021 ha generado miles de reacciones en el mundo del fútbol luego que Lionel Messi lo ganará por séptima vez. Algunos han pegado el grito al cielo por la elección de la ‘Pulga’. Uno de los críticos es Toni Kroos, volante del Real Madrid, quien aseguró que dicho reconocimiento debió llevárselo su compañero Karim Benzema.

A través del podcast Einfach mal luppen, el mediocampista de 31 años dejó en claro su disconformidad con el resultado sobre el mejor jugador del 2021, y que no fueron justos con la elección.

“En primer lugar, debo decir que no me interesan, en absoluto, los premios individuales. No obstante, si los hay, deberían ser justos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto. Para mí, Benzema habría sido el número 1 si realmente estuvieras eligiendo al mejor jugador individual del año pasado , porque veo de cerca lo excepcional que es”, criticó Toni Kroos.

Las felicitaciones de Toni Kroos a Messi por el Balón de oro. Pero dejó en claro que su favorito era Benzema. Foto: captura Twitter

“No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto”, agregó en el podcast Einfach mal luppen.

Actualmente, Lionel Messi posee siete balones de oro y el de este 2021 se suma a los que ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Cristiano Ronaldo posee cinco galardones.