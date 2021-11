Carlo Ancelotti sobre dirigir al Real Madrid: “Si fuera por mí, me quedaría de por vida”

En la previa del Real Madrid vs Sevilla, encuentro por el primer lugar de La Liga, Carlo Ancelotti habló sobre lo que significa para él poder estar en una institución como el conjunto merengue y dio su opinión acerca de la implementación de un Mundial cada dos años.

‘Carletto’ concedió una entrevista al diario italiano Corriere dello Sport y mencionó que fue un grata sorpresa recibir la oferta para dirigir nuevamente al Real Madrid.

“Si fuera por mí, me quedaría de por vida, no existe un lugar mejor para el fútbol y para vivir. En el Madrid todo es inmutable, lo único que cambia son los entrenadores. Los mismos fisioterapeutas, utilleros, periodistas, la misma visión, la misma exigencia de grandeza a pesar de los daños de la pandemia. Dentro de un año el nuevo Bernabéu estará listo, Florentino tiene intenciones muy serias”.

Sobre los ataques de Leonardo, director deportivo del PSG, por Kylian Mbappé, el italiano fue tajante: “En otros tiempos habría respondido de manera distinta, pero estoy en una fase de la vida en la que solo deseo estar en paz con el mundo. Estoy en el fútbol desde 1977, casi 46 años, y 30 entrenando. Superé los 1.200 partidos, perdí la cuenta. No tengo tiempo ni ganas para pelear. Cuando Florentino me querrá echar, no me enfadaré”.

Asimismo, se refirió a los cambios en el fútbol. Respecto a la Superliga y el Mundial cada dos años, el técnico merengue cree que se necesita reducir la cantidad de cotejos durante una temporada porque “la calidad del espectáculo ha bajado mucho y el fútbol, así como está, no aguanta”.

Finalmente, Ancelotti mencionó que la selección italiana “es inferior a España, Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica”. El seleccionado dirigido por Mancini clasificó al repechaje y se enfrentará a Macedonia del Norte. Si triunfa, tendrá que esperar al ganador del Portugal vs. Turquía.