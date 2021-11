VER Athletic Club vs. Granada EN VIVO: cómo seguir el encuentro por LaLiga Santander

Athletic Club vs. Granada juegan HOY EN VIVO por LaLiga Santander a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio San Mamés (Bilbao) por la jornada 15 del campeonato español. El encuentro será transmitido por ESPN 3 y Star+. También puede seguir el duelo ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Athletic Club vs. Granada: ficha del partido

Partido Athletic Club vs. Granada ¿Cuándo juegan? Viernes, 26 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de San Mamés (Bilbao) ¿En qué canal? ESPN 3 y Star+

Athletic Club vs. Granada: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Athletic Club vs. Granada: posibles alineaciones

Athletic Club: Unai Simón, Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga, Vencedor, Dani García, Nico Williams, Muniain, Sancet y Raúl García.

Granada: Maximiano, Quini, Torrente, Germán, Neva, Montoro, Gonalons, Rochina, Soro, Suárez y Molina.

Athletic Club vs. Granada: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Athletic llega al choque tras un empate sin goles ante el Levante que le impidió subir más posiciones en la tabla; se ubican en la octava casilla con 19 puntos a cuatro de la zona de clasificación a un torneo internacional.

Por otro lado, Granada perdió sus últimas dos contiendas (frente a Real Madrid 4-1 y Espanyol 2-0) y está en el puesto 17 con 11 unidades al igual que Elche -que está en zona de descenso-; no obstante, el Equipo de Luis Abram tiene mejor diferencia de gol.

¿Dónde ver el Athletic Club vs. Granada por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del enfrentamiento entre Athletic Club vs. Granada vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales, según el país y operador:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo ver Athletic Club vs. Granada ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Athletic Club vs. Granada por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Athletic Club vs. Granada?

Para acceder a Star Plus para ver el Athletic Club vs. Granada, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Athletic Club vs. Granada: ¿dónde se juega?

El cotejo se disputará en el estadio San Mamés de Bilbao.

LaLiga: tabla de posiciones