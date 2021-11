Marco Valencia del FBC Melgar: “Sacar la bolsa de minutos es para retroceder, me parece un error”

Cuando Marco Valencia recibió la llamada de los directivos de Alianza Lima prefirió decir no desde el arranque. El entrenador de fútbol de divisiones menores ya había comprometido su palabra para seguir con su trabajo al frente del FBC Melgar. Por lo tanto, de no mediar inconvenientes, en las próximas horas, deberá firmar un documento que lo vincule, por algunos años más, con la institución rojinegra. En esta entrevista con La República manifestó su desacuerdo en que no haya bolsa de minutos en el torneo del próximo año, considera un paso atrás en todo lo que se avanzó con la presencia de menores en el fútbol profesional. Además, informo que hoy hay un 92% de jugadores arequipeños en los equipos menores de Melgar y que de todas maneras aspira a que en dos a tres años haya un 50% de jugadores de la región en el primer equipo.

Aprovechó este espacio para manifestar su pesar por el fallecimiento del periodista deportivo Pierre Manrique y reveló que ya tiene la Licencia PRO de la Conmebol para dirigir a un equipo profesional sin problemas.

¿Hay un nuevo proyecto para Melgar en menores?

Conversé con los directivos de Alianza, me llamaron, dije que no porque ya había quedado de palabra con Melgar, mi postura no iba a variar porque mi palabra tenía que ser respetada. No escuché ninguna propuesta. Solo falta firmar los papeles a Melgar a pesar de que tampoco tengo una nueva propuesta. Estoy contento y feliz en el club, buscando tratar de identificar este proyecto con gente dela zona queremos mejorar eso.

¿Qué opina sobre la posibilidad de que el año próximo no haya Bolsa de Minutos?

Desde mi punto de vista la Federación Peruana de Fútbolhabía avanzado muchísimo. Se buscó entrenadores de menores y se ampliaba la posibilidad de trabajar en clubes de primera y segunda. Con esta nueva normativa se ha complicado todo, inclusive Melgar me podría decir hasta aquí nomás porque se pueden inscribir a cinco muchachos jueguen o no jueguen.

Pero habrá torneo de Reservas el próximo año.

Me dijeron que el torneo inicia en marzo en forma regional, con dos equipos de Lima que saldrán por sorteo. Si evalúas, los clubes Cantolao, Cristal, San Martín, Municipal o Melgar, completan la bolsa antes de que acabe el torneo profesional. Nosotros ya teníamos un plan de trabajo para el siguiente año, siempre lo trabajamos. Inclusive antes de que yo llegue, por ejemplo con elprofesor Enrique Meza ya estaba ese proceso con menores. Creo que muchos clubes no van a hacer jugar a menores porque no es obligatorio. Me parece que se va a retroceder en menores, hay equipos que no se van a interesarse en menores y habrá menos espacio para los entrenadores, me parece que se está cometiendo un error, no estoy de acuerdo con eso.

Melgar tuvo jugadores de menores que han debutado a nivel profesional e internacional...

Melgar es un equipo que siempre va a pelear los primeros lugares y los chicos tienen que entender que deben ir poco a poco. Nosotros teníamos un plan de trabajo para que lleguen al equipo profesional jugando casi 50 partidos en este y el año pasado, sabemos que los torneos se cancelaron por lapandemia. Creo que el profesor Néstor Lorenzo quedó contento con los chicos que estuvieron en Lima. Los jóvenes deben tener paciencia hay que saber esperar, Melgar tiene material para el tema de menores, creo que poco a poco se van a empezar a consolidar.

¿Con cuántos futbolistas contará el 2022?

Estuvimos trabajando con casi 39 pero hemos reducido el plantel a 28. A fin de año hay que tomar decisiones y tratamos de ser lo más justo posibles. Claro, te puedes equivocar pero no es nuestra intención, todos van a seguir en evaluación. El torneo de Reservas debe empezar en marzo del próximo año. Tenemos buenos jugadores categoría 2002 y 2003, queremos formar más muchachos del 2004 y 2005.

¿Hay prioridad por jugadores de Arequipa?

Si hablamos de menores el 92 % son deArequipa, sin embargo, como un club grande que es Melgar, se tiene que dar posibilidad a chicos de otras ciudades como Tacna y Moquegua que no tienen fútbol profesional. Inclusive vienen de Cusco y Puno. Hay chicos que tienen la ilusión de jugar pero tenemos que elegir, eso a veces te lleva a tener comentarios negativos. Dicen que se maneja una argolla pero queremos que sean los mejores.Todo se truncó porque queríamos ir a jugar a Mollendo, Catilla,Camaná, Cono Sur Cono Norte pero no se pudo. Proyectándonos al futuro creo que en el 2023 o 2024 Melgar podría tener un mínimo de 50% de jugadores arequipeños buscando imitar lo que pasó en elcampeonatodel 81′.

¿Melgar tiene la logística necesaria para que haya buen trabajo en menores?

Si definitivamente. El grupo de trabajo es muy bueno. Eso ayuda para que los chicos sigan creciendo. En los entrenamientos no encuentras lisuras, hay respeto total entre todos, a nadie se le maneja por apodos, es interesante.

¿Seguirá la política de prestar jugadores jóvenes a otros clubes?

Melgar tendría que tener una persona que se encargue de eso. Este año fueron dos al Atlético Grau y les fue bien. Yo solicitaré torneos internacionales para competir y medir en qué nivel estamos.

¿Cuándo empieza la pretemporada de Las Reservas?

Comenzamos el 14 de diciembre, los profesionales el 6 de ese mes, haremos pruebas médicas. Entrenaremos con el primer equipo para intercambiar opiniones e ideas

¿Tiene la Licencia PRO?

Si hace como 4 meses que la tengo, ahora solo lo sabes tú.