¿A qué hora y dónde juega Chelsea vs. Juventus EN VIVO por la Champions League?

Chelsea vs. Juventus EN VIVO se enfrentan este martes 23 de noviembre por la fecha 5 de la Champions League a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El duelo entre ambos equipos europeos es fundamental para posicionarse en la tabla del grupo H del torneo. Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de la Liga de Campeones, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

¿Cómo llega Chelsea?

El último campeón de la Champions League, Chelsea, marcha firme en la Premier League, de la que es líder con 29 unidades. En su última presentación, goleó por 3-0 al Leicester. En el certamen europeo ostenta 9 unidades, 6 más que Zenit, al que le saca una diferencia de gol de +5, por lo que prácticamente la diferencia es insalvable y los de Tuchel arañan los octavos.

¿Cómo llega Juventus?

Los italianos de Juventus se encuentran en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 unidades gracias a que mantienen puntaje perfecto en lo que va del certamen. En la Serie A vienen de encauzar el rumbo tras un arranque complicado y están sextos tras vencer a Lazio por 2-0. Sin embargo, a este encuentro llegan con la presencia de Paulo Dybala como la principal duda.

Chelsea vs. Juventus: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Martes 23 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Stamford Bridge ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juega Chelsea vs. Juventus?

La transmisión del cotejo entre Chelsea vs. Juventus EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chelsea vs. Juventus?

Argentina: Star+, ESPN2 Sur

Bolivia: Star+, ESPN2 Sur

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN2 Sur

Colombia: Star+, ESPN Andina

Ecuador: ESPN Andina, Star+

México: TNT Mexico, TNT Go, HBO Max

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Perú: ESPN2 Sur, Star+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Estados Unidos: TUDN.com, Paramount+, TUDNxtra, TUDN App

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: ESPN Andina, Star+

¿Dónde ver Chelsea vs. Juventus EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Chelsea vs. Juventus por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Chelsea vs. Juventus: alineaciones probables

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Hudson-Odoi, Ziyech y Havertz.

Juventus: Szczesny, Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Danilo, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Chiesa, Dybala y Morata.

¿Dónde se jugará el partido Chelsea vs. Juventus?

El encuentro deportivo tendrá lugar en el Estadio Stamford Bridge en la ciudad de Londrés, Reino Unido.