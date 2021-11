VER Liverpool vs. Arsenal EN VIVO: ¿cómo seguir la TRANSMISIÓN del duelo por la Premier League?

Liverpool vs. Arsenal EN VIVO EN DIRECTO se juega HOY, sábado 20 de noviembre, por la duodécima jornada de la Premier League a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Anfield. El encuentro será televisado por la señal de ESPN y vía streaming por Star+. Asimismo, puedes seguir este duelo ONLINE GRATIS a través de la transmisión y el minuto a minuto de La República Deportes.

Liverpool vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Anfield ¿En qué canal? ESPN y Star +

Liverpool vs. Arsenal: la previa

No vale perder. Liverpool y Arsenal afrontarán un decisivo cotejo en la fecha 12 de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta superaron su pésimo arranque y se metieron en la disputa por los primeros lugares del certamen.

Los dirigidos por Jürgen Klopp suman 22 puntos y vienen de sufrir una dura caída por 3-2 ante el West Ham, cotejo que les cortó un invicto de once partidos y los pone en la obligación de vencer a su rival de turno para no alejarse del líder Chelsea (26 unidades).

Por su parte, los Gunners llegan con una racha de nueve compromisos sin derrotas (7 triunfo y 2 empates) y se colocan en la quinta casilla con 20 puntos. Luego de varios cuestionamientos por el rendimiento de sus jugadores, el técnico español atraviesa uno de los mejores momentos desde que asumió el banquillo y buscará dar el golpe ante los Reds en Anfield.

Liverpool vs. Arsenal: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Arsenal?

Liverpool vs. Arsenal se juega este sábado 20 de noviembre a las 12.30 p. m. Aquí te presentamos el horario, según tu ubicación.

México: 11.30 a. m.

Perú: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Arsenal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: Star+, ESPN Sur

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN2 Norte, Star+

Paraguay: ESPN Sur, Star+

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Liverpool vs. Arsenal?

Para que no te pierdas el cotejo Liverpool vs. Arsenal por internet, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros más importantes de ligas europeas como la española, inglesa, italiana, etc. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Liverpool vs. Arsenal: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Mane, Diogo Jota y Salah.

Arsenal: Ramsdale, Tavares, Tomiyasu, Gabriel, White, Maitland-Niles, Saka, Lokonga, Smith-Rowe, Lacazette y Aubameyang.

¿Dónde se jugará el partido de Liverpool vs. Arsenal?

El lugar donde se disputará el Liverpool vs. Arsenal por la fecha 12 de la Premier League es el Estadio Anfield, ubicado en la ciudad de Liverpool, Inglaterra.

Tabla de posiciones Premier League