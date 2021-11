Daniel Peredo y Media Networks: ¿por qué y cómo inició el juicio que ganó la familia del periodista?

¡Era hoy Ramón! En horas de la mañana del sábado 20 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ) dio a conocer su fallo entorno al juicio emprendido por Milagros Llamosas, esposa de Daniel Peredo, contra Media Networks Latín América S.A.C., compañía donde laboraba el reconocido periodista denominado ‘La voz de la selección’.

La resolución ordena que la empresa debe realizar el pago de más de un millón y medio de soles (S/.1,536,020.76) a favor de los herederos del narrador por conceptos de beneficios laborales. Luego de un largo tiempo en juicio, la familia de Daniel Peredo consiguió que se haga justicia. ¿Cuándo empezó el juicio y por qué se llegó a esta instancia? Aquí te lo contamos.

Corte Superior de Justicia de Lima falla en favor de la familia de Daniel Peredo. Foto: captura Twitter

Historia del caso Peredo

Para contextualizar la historia, debemos retroceder al verano del 2018. El país se preparaba para ver a Perú en un Mundial luego de 36 años y Daniel Peredo era uno de los más ilusionado con la selección. El lunes 19 de febrero de ese año, como era costumbre, un grupo de periodistas y personas vinculadas a ese entorno ‘peloteaban’ en horas de la mañana en una cancha de mini futbol en Magdalena del Mar, antes de ingresar a sus labores. En ese colectivo estaba Peredo. Aquella trágica ‘pichanga’ fue la última para el recordado periodista que, tras un dolor en el pecho por una afección cardiaca, dejó de existir.

Daniel Peredo falleció en febrero del 2018. Foto: Manuel Hidalgo

La noticia enlutó no solo al periodismo deportivo del país, sino a todo el Perú. Había fallecido ‘La voz de la selección’. Aquel periodista que apoyó incondicionalmente toda la campaña nefasta de la ‘era Del Solar’. El hincha que se metió a narrar el gol agónico de Johan Fano en el 2008 y, casi diez años después, el gol de Farfán contra Nueza Zelanda que nos llevaba a un Mundial, luego de casi cuatro décadas. Había fallecido ese amigo que no solo nos relataba los partidos de la liga peruana cada semana, sino aquel que los analizaba y transmitía esa emoción en cada gol.

La noticia fue tan impactante que se abrieron la puertas del Estadio Nacional para que la afición despida al querido periodista. A su vez, la transmisión de esa última ovación para Daniel la televisó Movistar Deportes, canal que estuvo de luto un mes con un lazo en la parte superior de todos sus programas que se emitieron en febrero del 2018.

Durante ese tiempo, la empresa Media Networks mostró su solidaridad con la familia del periodista, pero la situación entre ambas partes cambiaría con el tiempo. Pasado dos años de la muerte de Daniel Peredo, su esposa, Milagros Llamosas, tomó una decisión por su familia. La viuda del querido periodista deportivo presentó una demanda judicial porque no obtuvo una respuesta por parte de la empresa en la cual trabajó su esposo durante 15 años.

“Me vi obligada a presentar una demanda judicial al no tener respuestas por los derechos laborales tras su muerte. Daniel no estaba en planilla y, cuando falleció, todos los beneficios que deberíamos haber tenido nunca se dieron, no hubo una posibilidad de que Media Networks asumiera los gastos a pesar de que estuvo (trabajando ahí) 15 años″, lamentó Milagros Llamosas en una entrevista para La República en marzo del 2021.

En ese entonces, Llamosas declaró que, en un principio, la empresa extranjera tenía un discurso positivo, pero luego se desentendieron totalmente, por lo que esperaba que un juez reconozca el trabajo que realizó Peredo en la mencionada empresa. “Ellos sí se benefician en sus plataformas y le dan la espalda a su familia, no lo reconocen como su trabajador. Ningún juez del Perú puede negar que él dejó el alma por Media Networks y confío en que se va pagar todo lo que merecía, vacaciones no pagadas, una pensión, CTS, entre otras cosas”, sostuvo en ese entonces.

Milagros Llamosas es la actual vocera de la Asociación Daniel Peredo. Foto: Instagram

La respuesta de Media Networks sobre la demanda

Tras la noticia sobre la demanda por parte de la familia del narrador deportivo, desde Media Networks indicaron que Daniel solo realizaba prestaba locación de servicios: “La relación que en Media Networks tuvimos con Daniel Peredo, y que tenemos con todos nuestros talentos artísticos y conductores de televisión, fue de prestación de servicios profesionales. Esto es así porque realizan labores específicas y no están obligados a cumplir un horario establecido”, precisó la vocera de la empresa demandada en un diálogo para América Noticias.

Asimismo, sostuvieron que la empresa nunca se desligó de la familia Peredo Llamosas. “Por un tema de cariño y respeto a Daniel, buscamos la mejor manera de apoyar a la familia y para ello nos reunimos varias veces con su esposa y le ofrecimos diversas alternativas de apoyo. Sin embargo, ella y sus asesores legales no las aceptaron. Lamentamos mucho la situación y esperamos se pueda llegar a una pronta solución”, agregaron desde el empresa.

Fallo a favor de la familia Peredo

Hay un dicho que menciona que la “justicia tarda pero llega”. Parece ser la frase exacta para la familia Peredo, que el sábado 20 de noviembre fue informada que ganó la demanda que le interpusieron a Media Networks Latin América S.A.C., lugar donde laboró el periodista por muchos años.

La decisión de la CSJ “ordena el pago de: gratificaciones, vacaciones, CTS, bonificación extraordinaria, utilidades, el pago de indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante, debido a la omisión de pago y contratación del Seguro de Vida Ley en la suma de s/.1,536,020.76″, según se menciona en el sexto punto de la resolución.

Tras conocerse esto, Media Networks, mediante un comunicado, dijo “lamentar haber llegado a estas instancias”. No obstante, se mantienen firme en su postura y recalcaron que la relación que la empresa tuvo con Daniel Peredo fue de prestación de servicios. “No tenía subordinación, no cumplía una jornada laboral ni tenía dedicación ni relación de exclusividad con la empresa”, precisaron.