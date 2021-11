Xavi Hernández previo a su primer partido: “Estoy menos nervioso que cuando era futbolista”

Este sábado 20 de noviembre, el FC Barcelona se enfrentará en un emocionante duelo contra el RCD Espanyol por la décimo cuarta fecha de la LaLiga Santander. Este encuentro será el debut de Xavi Hernández como técnico de la escuadra Blaugrana tras la oficialización de su contrato a inicios del presente mes.

“ Estoy menos nervioso que cuando era futbolista. Me hace mucha ilusión estar en la que considero mi casa. Estoy muy tranquilo y confiado de que las cosas pueden salir bien. Las sensaciones son buenas”, indicó el entrenador en la rueda de prensa previa al cotejo contra el RCD Espanyol.

Al ser consultado sobre la posible formación del encuentro, el técnico Culé mencionó que aún no tiene definido al once. “No tenemos a Ansu, ni a Dembélé, ni a Martin (Braithwaite), ni al Kun, tendremos que tirar de gente joven, pero están preparados. Lo decidiré esta tarde noche luego de ver el entrenamiento”, señaló.

Asimismo, Hernández se refirió a la contratación de Dani Alvés en el equipo. “La pena es que no lo podemos hacer jugar hasta enero, pero Dani nos va a sumar en todo, su experiencia, su carácter ganador y positivo . Está muy bien físicamente, es un futbolista espectacular”, sostuvo.

Xavi también aprovechó la conferencia para mostrar su compromiso con la transmisión de valores en el equipo. “Lo voy a dar todo para que las cosas salgan bien. No es un tema profesional, sino que es personal, yo soy del Barza y siendo culé de toda la vida, voy a dar la vida para que esto funcione. Voy a transmitir a los futbolistas que somos el Barza y tenemos que dar más del 100%. Nos debemos a mucha gente y no les podemos fallar. Actitud, respeto, esfuerzo, sacrificio, esto no puede faltar. El público se tiene que sentir muy orgulloso del equipo, incluso cuando no ganemos”, finalizó.

Partido entre FC Barcelona y RCD Espanyol

El encuentro entre FC Barcelona y RCD Espanyol por LaLiga Santander se disputará este sábado 20 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). El conjunto catalán se encuentra en la novena casilla de la tabla de posiciones de la competición y deberá sumar una victoria para subir de ubicación en el torneo.