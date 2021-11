Alianza Lima vs. Sporting Cristal: dónde se jugará la primera final de la Liga 1 Betsson

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán este domingo 21 de noviembre en la primera definición por la Liga 1 Betsson. Ambos equipos llegan entonados luego de conquistar las fases del torneo peruano, los celeste se quedaron con la Fase 1 y los blanquiazules con la Fase 2. Además, ambos conjuntos terminaron en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones del acumulado.

Íntimos y rimenses se vieron las caras por última vez en la penúltima jornada de la segunda etapa y fue victoria para los dirigidos por Roberto Mosquera. En aquel duelo disputado el 24 de octubre, el cuadro bajopontino se llevó los tres puntos por 1-3 con goles un doblete de Marcos Riquelme a los 17 y 81 minutos e Irven Ávila a los 21. Para el elenco de La Victoria, Hernán Barcos puso el descuento al minuto 52 del complemento.

¿Dónde se disputará el primer desenlace de la Liga 1 Betsson?

El primer gran compromiso se dará en el Estadio Nacional, ubicado en el Cercado de Lima. El mítico recinto deportivo peruano albergará el duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Además, contará con presencia del público en las tribunas. No obstante, será con aforo reducido, puesto que el gobierno aún no autoriza que los estadios cuenten con su máxima capacidad.

El último encuentro que disputaron los dos planteles en el coloso de José Díaz por la lucha del título fue en 2018. Sporting Cristal terminó ganando el duelo correspondiente al partido de vuelta ante a los blanquiazules por 3-0. En el marcador global los rimenses fueron amplios vencedores: 7-1.