Perú vs. Venezuela: hora, canales e historial de duelo por las Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Venezuela se miden HOY, martes 16 de noviembre, por la decimocuarta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas selecciones pasan por realidades distintas en este proceso eliminatorio; no obstante, buscarán los tres puntos decididamente. La selección peruana se ubica en la sétima casilla con 14 puntos, mientras que la Vinotinto marcha en la última con siete unidades.

¿A qué hora inicia el partido Perú vs. Venezuela?

El compromiso entre Perú vs. Venezuela está pactado para hoy a las 4.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora venezolana).

¿Qué canal transmitirá el partido Perú vs. Venezuela?

Para seguir este interesante encuentro en territorio peruano deberás sintonizar los canales de Movistar Deportes (señal de cable) y América TV (señal abierta).

¿Cómo ver Perú vs. Venezuela ONLINE gratis?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Perú vs. Venezuela por internet, puedes conectarte a la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este cotejo vía La República Deportes.

Alineación posible de Perú

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Alineación posible de Venezuela

Rafael Romo; Roberto Rosales, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Luis Martínez, Daniel Carrillo; Tomás Rincón, José Martínez, Bryan Hurtado, Darwin Machis, Eric Ramírez.

Con información de EFE.

Perú vs. Venezuela: historial de partidos

Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán otro triunfo ante la Vinotinto, esta vez, en condición de visitante. Los duelos por Eliminatorias Sudamericanas han sido a favor en su mayoría para la Blanquirroja.

1965: Perú 1-0 Venezuela

1965: Venezuela 3-6 Perú

1985: Venezuela 0-1 Perú

1985: Perú 4-1 Venezuela

1996: Perú 4-1 Venezuela

1997: Venezuela 0-3 Perú

2000: Perú 1-0 Venezuela

2001: Venezuela 3-0 Perú

2004: Perú 0-0 Venezuela

2005: Venezuela 4-1 Perú

2008: Perú 1-0 Venezuela

2009: Venezuela 3-1 Perú

2012: Perú 2-1 Venezuela

2013: Venezuela 3-2 Perú

2016: Perú 2-2 Venezuela

2017: Venezuela 2-2 Perú.

2021: Perú 1-0 Venezuela

2021: Venezuela ¿-? Perú

¿Dónde se jugará el partido Perú vs. Venezuela?

El escenario escogido para este compromiso entre Perú vs. Venezuela será en el estadio Olímpico de la UCV, casa deportiva localizada en Caracas, Venezuela, que cuenta con una capacidad para más de 24.000 espectadores.

Eliminatorias Qatar 2022 - tabla de posiciones