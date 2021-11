Partido Estrella Azul vs. ADT EN VIVO ONLINE: hora y canal para ver GRATIS la Copa Perú 2021

Estrella Azul vs. ADT EN VIVO se miden este domingo 14 de noviembre por sexta jornada de la Fase 4 en la Copa Perú. El duelo se iniciará a la 1.00 p. m. en el Estadio San Marcos, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, tienes la opción de mantenerte informado a través de La República Deportes, donde tendrás a disposición las formaciones iniciales de cada equipo, así como el marcador actualizado minuto a minuto y el resultado final.

Estrella Azul vs. ADT: ficha del partido

Partido Estrella Azul vs. ADT ¿Cuándo juegan? Domingo 14 de noviembre ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Estrella Azul vs. ADT?

En Perú, el horario de inicio del cotejo Estrella Azul vs. ADT será a la 1.00 p. m. Revisa la guía para ver el juego desde el extranjero.

Perú: 1.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Prácticamente eliminado, luego de cuatro derrotas seguidas, Estrella Azul de Ventanilla buscará su primer triunfo en esta Fase 4 de la Copa Perú contra un ADT que pelea en la parte de arriba con la ambición de asegurar, si no el primer puesto, cuando menos una de las cuatro casillas siguientes.

El equipo chalaco volvió a tropezar en la quinta fecha ante el líder Credicoop San Cristóbal, que lo derrotó por 2-0 y dejó como colero absoluto con apenas un punto fruto de su empate en el debut.

El elenco de Tarma, en cambio, volvió a sonreír luego de imponerse 2-0 al Unión San Martín con goles de Nelson Dávila y Carlos Aliaga. Con ocho puntos en el tercer lugar, el Vendaval Celeste podría unirse a los dos punteros si se producen una serie de resultados favorables en los otros compromisos.

Estrella Azul no anota tanto alguno desde hace tres partidos y siempre ha recibido al menos uno en lo que va de la cuarta rueda del certamen. ADT, por su parte, tiene la tercera mejor ofensiva (10 goles a favor), aunque también es el tercer club con el arco más batido (ocho goles en contra).

¿En qué canal ver Estrella Azul vs. ADT?

Si deseas ver el duelo Estrella Azul vs. ADT por televisión, sintoniza la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos de transmisión de la Fase 4 de la Copa Perú Excepcional 2021.

¿Cómo seguir Estrella Azul vs. ADT ONLINE?

Para que no te pierdas el Estrella Azul vs. ADT por internet, ingresa al servicio de streaming DirecTV GO, el cual incluye entre su oferta el canal DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Estrella Azul vs. ADT?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Estrella Azul vs. ADT será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto deportivo ubicado en esta céntrica casa de estudios.

Apuestas de Estrella Azul vs. ADT

Para este cruce Estrella Azul vs. ADT, las previsiones de las casas de apuestas indican que el favorito a ganar es el conjunto tarmeño con una cuota media de 1,28 por su victoria. El empate paga 4,63 por cada sol invertido, mientras que el triunfo del equipo de Ventanilla retribuye con una media de 9,15.

Programación de la Copa Perú 2021

Además del Estrella Azul vs. ADT, estos son los partidos programados para esta jornada 6 de la Fase 4 en la Copa Perú Excepcional 2021:

Alfonso Ugarte vs. Maristas | 10.30 a. m.

Credicoop San Cristóbal vs. Los Caimanes | 3.30 p. m.

Unión San Martín vs. Unión Parachique |