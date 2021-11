¿El elegido? Abram, recordado por su gol a Brasil, tendría el gran reto de suplir a Callens

Perú cumplió la tarea al conseguir una victoria (3-0) sobre Bolivia. El próximo objetivo de la selección peruana es Venezuela y para ese encuentro lamentablemente no se podrá contar con Alexander Callens, ya que quedó desafectado por una lesión muscular. El llamado a sustituirlo sería el jugador del Granada, Luis Abram.

El defensor del New York City es una de las piezas fundamentales en el esquema de Ricardo Gareca. Con paciencia, constancia, disciplina y entrega se ganó el titularato y no salió más de la zona defensiva. En el cotejo ante Bolivia, el exfutbolista de Sport Boys anuló a Marcelo Martins, pero fue cambiado al finalizar el primer tiempo. Lo que parecía una sobrecarga muscular, al final no fue así. Hace unas horas llegó una mala noticia desde la Videna: Alexander Callens quedó desconvocado y no estará ante la Vinotinto.

La selección peruana informó la desconvocatoria del defensor. Fuente: Twitter

En su reemplazo, para el segundo tiempo, ingresó Luis Abram. La defensa no se resintió y Bolivia solo tuvo una ocasión de gol que Pedro Gallese respondió de manera brillante a mano cambiada. El exjugador de Sporting Cristal tuvo un 85% de pases acertados, ganó uno de dos duelos áereos, interceptó y desvió el balón en una ocasión. Asimismo, realizó 45 minutos de juego y obtuvo seis puntos de calificación.

El defensor del Granada ha disputado ocho contiendas en las Eliminatorias Qatar 2022: seis comenzó como titular y en dos ocasiones ingresó. Antes del enfrentamiento contra la Verde, su último partido con la selección peruana por clasificatorias fue en la victoria de visita sobre Ecuador. Por Copa América fue ante Venezuela, el próximo rival de la Blanquirroja.

¿Qué gana la selección con su presencia?

Abram es un jugador que aportaría una salida limpia desde el fondo , detalle que es fundamental ante una selección que tiene defensores de gran estatura y en mayor medida ganarán los duelos aéreos. Por otro lado, la velocidad es una de sus virtudes . El combinado patrio necesita la victoria y en algunos episodios del choque puede quedar mal parado. En el retroceso, el defensa nacional puede cortar los ataques rivales y dar un alivio al ‘Tigre’ Gareca.

El único gol de Abram con Perú

Son muy pocas las ocasiones de gol que se le presenta a un defensor para poder anotar. Y si eso es difícil, imagínense marcarle a una de las mejores selecciones del mundo. Sí, Luis Abram tuvo esa dicha. El jugador nacional celebró su único tanto con la Bicolor en el triunfo 1-0 sobre Brasil en Estados Unidos.

Perú le ganó a Brasil y nos regaló un triunfazo en Los Ángeles. Fuente: AFP

¿Cuándo es el Perú vs. Venezuela?

La Bicolor visita a la selección venezolana el próximo martes 16 de noviembre en el Estadio Olímpico. El compromiso es válido por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 y será transmitido por Movistar Deportes desde las 4.00 p. m. (hora peruana).