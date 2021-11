Colo Colo vs. Melipilla EN VIVO: hora y canal para ver la Primera División de Chile

Colo Colo vs. Melipilla EN VIVO se juega en el estadio Monumental de Santiago por la jornada 31 del Campeonato AFP PlanVital 2021 a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena). El encuentro será transmitido vía TNT Sports 2 y TNT Sports HD, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

Colo Colo vs. Melipilla: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Melipilla ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 10 de noviembre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Melipilla?

En Chile, el compromiso Colo Colo vs. Melipilla se podrá ver a partir de las 7.00 p. m. (5.00 p. m. en el horario peruano).

Chile: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Colo Colo y Melipilla completarán la jornada 31 de la liga chilena con un cruce donde los albos están obligados a ganar para retomar el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los visitantes también urgen de una victoria, aunque en su caso es para alejarse de los puestos de descenso.

Tras superar el brote masivo de coronavirus en su plantel, el Cacique se impuso 3-0 a Santiago Wanderers en cotejo pendiente con un doblete de Javier Parraguez y otro tanto de Gabriel Costa. El cuadro popular se ubica segundo en la tabla con 58 puntos, uno menos que el líder U. Católica, pero también con un partido menos.

Los potros, por su parte, atraviesan una gran racha de cuatro victorias consecutivas. La más reciente por 2-1 ante Cobresal, duelo en el cual Gonzalo Sosa marcó por partida doble para remontar el resultado. Respecto a su situación, el cuadro dirigido por Christian Arán marcha en el puesto 13 con 35 puntos, apenas uno por encima de la zona de promoción.

En su historial, Colo Colo lleva siete cruces frente a Melipilla, de los cuales nunca perdió. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la primera rueda del campeonato y en aquella ocasión el triunfo fue para los de Gustavo Quinteros por 4-2.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Melipilla?

La transmisión del Colo Colo vs. Melipilla por TV estará a cargo de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD en territorio chileno. Estas señales cuentan con los derechos de todos los partidos en la liga de ese país.

¿Cómo seguir Colo Colo vs. Melipilla ONLINE?

Para que no te pierdas el cotejo Colo Colo vs. Melipilla por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming donde podrás ver todos los duelos que son televisados por la cadena TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Colo Colo vs. Melipilla

Melipilla 2-4 Colo Colo | 01.08.21

Melipilla 0-2 Colo Colo | 29.06.08

Colo Colo 4-3 Melipilla | 02.02.08

Colo Colo 4-1 Melipilla | 24.07.07

Melipilla 1-2 Colo Colo | 27.01.07

Melipilla 2-3 Colo Colo | 20.11.05

Colo Colo 2-2 Melipilla | 28.05.05.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Melipilla?

El escenario que albergará el enfrentamiento Colo Colo vs. Melipilla será el estadio Monumental David Arellano de Santiago, recinto deportivo propiedad del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Formaciones probables de Colo Colo vs. Melipilla

Colo Colo: Omar Carabalí; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Bruno Gutiérrez; Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Iván Morales, Javier Parraguez y Pablo Solari.

Melipilla: Nicolás Peranic; Christopher Barrera, Miguel Sanhueza, Gonzalo Lauler, Andrés Segovia; Cristian Zavala, Alejandro Camargo, Brayan Garrido, Nelson Sepúlveda, Martín Lara; Gonzalo Sosa.