Alianza Lima vs. U. de Chile: hora y canal de transmisión en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima vs. U. de Chile se juega este domingo 7 de noviembre por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2021. El encuentro será en el Estadio Manuel Ferreira y está pactado para las 5.45 p. m. (hora peruana) y 7.45 p. m. (hora chilena). El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de Directv Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Alianza Lima vs. U. de Chile: previa del duelo

Las dirigidas por Samir Mendoza necesitan de una victoria para mantener las oportunidades de clasificar a la siguiente ronda. En la primera jornada, la íntimas cayeron por 0-2 ante Deportivo Cali y ahora buscarán sus primeros tres puntos en el torneo. Adriana Lúcar y Miryam Tristán, aparentemente, liderarán el ataque de las blanquiazules.

Por su parte, la Universidad de Chile derrotó en la fecha inicial a Real Tomayapo con goleada: 6-0 con gran actuación de su delantera Yessenia López, Rebeca Fernández (autora de un triplete) y de su golera Natalia Campos.

Este partido entre las blanquiazules y las leonas será un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos de poder llegar a los cuartos de final del certamen.

Alianza Lima vs. U. de Chile: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. U. de Chile ¿Cuándo juegan? Domingo 7 noviembre ¿A qué hora? 5.45 p. m. (hora peruana) y 7.45 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Manuel Ferreira ¿En qué canal? Directv Sports y Facebook Watch

Alianza Lima vs. U. de Chile: historial de duelos

Este será el primer partido entre ambos clubes en la historia de la Copa Libertadores Femenina. Las blanquiazules la fecha pasada hicieron su debut en el torneo, mientras que la Universidad de Chile busca superar su anterior participación (2020) donde llegaron hasta semifinales.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

En horario peruano, el choque Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará desde las 5.45 p. m. en el Perú y desde las 7.45 p. m. en Chile. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 5.45 p. m.

Colombia: 5.45 p. m.

Ecuador: 5.45 p. m.

México: 4.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 6.45 p. m.

Bolivia: 6.45 p. m.

Paraguay: 6.45 p. m.

Venezuela: 6.45 p. m.

Uruguay: 7.45 p. m.

Argentina: 7.45 p. m.

Brasil: 7.45 p. m.

Chile: 7.45 p. m.

España: 11.45 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO?

El duelo Alianza Lima vs. U. de Chile será transmitido en territorio peruano por la señal de Directv Sports y Facebook Watch, canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como la Copa Libertadores Femenina 2021.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. U. de Chile vía Directv Sports EN VIVO?

En caso quieras seguir el partido Alianza Lima vs. U. de Chile en suelo sudamericano consulta la guía de canales.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. U. de Chile ONLINE por Directv Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Alianza Lima vs. U. de Chile por internet, debes sintonizar la señal de Directv Go, servicio de streaming de Directv. Otra opción para mantenerte informado es mirar el encuentro por el Facebook Watch de la Conmebol Libertadores. Y una distinta elección es acompañar el duelo través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Directv Go para ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Todos los clientes de Directv satelital tienen acceso a Directv Go totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener Directv Go así seas o no un cliente de Directv satelital.

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

El escenario escogido para este compromiso entre Alianza Lima vs. U. de Chile será el Manuel Ferreira, casa deportiva localizada en Asunción, Paraguay, que cuenta con una capacidad para 22.000 espectadores.

Alianza Lima vs. U. de Chile: sus próximos partidos

