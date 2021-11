Adrián Ugarriza: “¿A quién no le gustaría volver a Universitario?”

Adrián Ugarriza tuvo una temporada destacada con Cienciano, donde anotó 4 goles en la presente temporada y fue pieza importante del plantel que logró volver a la Copa Sudamericana después de 13 años . Sin embargo, su contrato llegó a su fin y hasta el momento los cusqueños no le han comunicado sobre una posible renovación.

“Ya acabó mi contrato con Cienciano y ahora estamos viendo qué va a pasar. Sin duda alguna queríamos algo más, me parece que hicimos un grupo que estaba para más, en ciertos pasajes del año lo demostramos, en otros no conseguimos una regularidad. Llegamos a un torneo internacional, nos quitaron dos puntos, quieras o no eso influye, pero se cumplió con el objetivo y al menos con eso nos vamos contentos”, reveló Ugarriza para Ovación.

Acerca de la campaña realizada con Cienciano dijo. “Queríamos más, pero no fue un mal punto de inicio, desde que regresó a Primera, está en una línea ascendente que pronto se verán los resultados”.

Finalmente, mencionó que le gustaría regresar a Universitario de Deportes ahora que es jugador libre. “¿A quién no le gustaría volver a Universitario? pero por ahora no ando pensando en eso, ando pensando en lo que sea mejor para mí y ya el futuro dirá”.

Adrián Ugarriza firmó por los rojos en 2020, donde disputó 16 encuentros y anotó tres tantos. En la presente campaña, el exjugador de Alianza Lima y Universitario logró anotar en cuatro oportunidades y dar cinco asistencias.