Johan Arango sobre victoria de Binacional: “Es importante ganar porque nos da ventaja”

Binacional venció 1-0 a Carlos Stein por el partido de ida de la revalidación 2021, la cual definirá al equipo que jugará la Liga 1 Betsson la próxima temporada. El gol del cuadro de Juliaca lo convirtió Johan Arango con una gran ejecución de tiro libre. El atacante colombiano declaró para Gol Perú y señaló que este triunfo es fundamental para lograr el objetivo de permanecer en Primera División.

“Es importante ganar porque nos da ventaja. Esperemos, en el próximo partido, sostener el resultado y buscar el triunfo. A lo largo del torneo, hemos venido jugando mucho mejor, hoy nos faltó más, pero se ganó” , manifestó el delantero.

El exfutbolista de Independiente de Santa Fe también se refirió al gol anotado ante el cuadro chiclayano. “Normalmente siempre pateo por encima de la barrera, hoy me dio por cambiarla y gracias a Dios entró ”, indicó.

El Poderoso del Sur se enfrentará nuevamente a Stein el domingo 7 de noviembre a las 3.00 p.m., en el Estadio Monumental de Ate. Los dirigidos por el argentino Carlos Desio solo necesitan un empate para mantenerse en la máxima categoría.

Desio no se quedó conforme con el rendimiento de Binacional