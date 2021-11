Simeone tras derrota ante Liverpool: “Ahora silencio, trabajar y estar juntos”

Diego ‘Cholo’ Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que le gustó cómo su equipo se adaptó al partido tras quedarse con uno menos ante el Liverpool por Champions League y que ahora les toca “silencio, trabajar y estar juntos” .

“Nos vamos con la tranquilidad de que nos hemos dejado todo y con la responsabilidad de mejorar situaciones que se vivieron”, apuntó Diego Simeone en rueda de prensa post partido.

“Ahora silencio, trabajar y estar juntos. El equipo me gustó cómo aceptó el partido que tenía que jugar y le doy mucho valor a eso. No romperse contra un equipo que no tiene piedad, eso me gustó. Elevamos la concentración con uno menos”, explicó el estratega argentino en referencia a la expulsión de Felipe a los 37 minutos del cotejo.

Ahora el Atlético de Madrid se quedó tercero del Grupo B, con cuatro puntos, uno menos que el Porto (Portugal), con dos partidos por jugarse.

“Nos esperan dos partidos interesantes. Esta situación no se aleja mucho de las últimas que nos han tocado vivir, desde hace años nos está costando pasar rápidamente sin llegar a la última jornada”, finalizó el ‘Cholo’.