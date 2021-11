David Alaba compara al Real Madrid con el Bayern Múnich: “Todo es un poco más grande”

Odiosas comparaciones. David Alaba es uno de los pocos futbolistas que puede jactarse de haber militado en dos de los clubes más grandes de Europa. El jugador llegó al Real Madrid procedente del Bayern Múnich y su arribo desató muchas expectativas en los hinchas merengues. Tras marca su primer gol ante Barcelona, el defensor evaluó su estadía en la capital española y las diferencias que notó en relación a su exequipo.

“Ambos representan el éxito absoluto. El Bayern de Múnich es uno de los clubes más grandes del mundo, al igual que el Real Madrid. Están a la altura. Sin embargo, aquí en el Real todo es un poco más grande, sin faltar al respeto al Bayern”, acotó en futbolista de 29 años en diálogo con el medio alemán Kicker.

David Alaba anotó su primer gol con el Real Madrid en el superclásico ante el Barcelona. Foto: AFP

“Las diferencias radican en los detalles. Además, siempre depende del entrenador correspondiente y de su estilo. Lo he notado a lo largo de los años con el Bayern, y no es diferente aquí. En ambos clubes, el éxito es lo más importante. El actual equipo del Madrid tiene mucha hambre y ambición y va a todos los partidos a ganarlos. No fue diferente en el Bayern”, detalló.

Si bien el futbolista austriaco arribó como el reemplazante natural de Sergio Ramos, quien partió hacia el PSG, fue muy enfático en evitar cualquier comparación con su colega.

“Desde el primer día hice hincapié en que no he venido aquí para que me comparen con otro jugador. He venido aquí para escribir mi propia historia y jugar mi juego. Recibo las comparaciones de vez en cuando, pero no me ocupo mucho de ellas. La gente acepta que ahora estoy aquí y quiero jugar mi fútbol, escribir mi historia con el Madrid. Además, somos tipos de jugadores diferentes y es difícil compararnos”, precisó.

Por otra parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti se preparan para medirse ante el Shaktar Donetsk por la Liga de Campeones. El conjunto de Vinicius Jr. tiene seis unidades y están igualados en la primera posición con el Sheriff Tiraspol de Moldavia.

Tabla de posiciones Grupo D