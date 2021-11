¡Sin margen de error! FC Barcelona obligado a ganar en Kiev

Por: Marcelo Ramírez.

El presente del FC Barcelona en la UEFA Champions League es incierto. Con solo tres puntos en tres jornadas, los dirigidos por Sergi Barjuan saben que una victoria ante el Dinamo de Kiev por la cuarta fecha encaminaría las chances de clasificar a octavos de final. Pero de no conseguir los tres puntos, la escuadra culé estaría con un ‘pie y medio’ fuera del máximo torneo europeo de clubes.

En una situación ideal, el Barza no tendría problemas en vencer a un equipo como el Dinamo de Kiev. De hecho, en la temporada pasada también se enfrentaron en dos ocasiones por la fase de grupos de la Liga de Campeones, encuentros que fueron victoria para los azulgranas por 2-1 en el Camp Nou y 0-4 en el Olímpico de Kiev . Evidentemente, la situación hoy no es la mejor para los catalanes, no solo por los malos resultados en los últimos partidos, sino por las bajas que tendrán en su viaje a Ucrania.

A la baja de Pedri y Gerard Piqué por lesión, se le suma la del Kun Agüero por tres meses como mínimo. Según informó las redes institucionales del club, el delantero argentino deberá seguir un tratamiento en el corazón debido a la arritmia que sufrió ante el Alavés por la jornada 12 de la Liga Santander.

La buena noticia para los blaugranas es que fueron incluidos en lista Ansu Fati, Ousmane Dembele y Frenkie De Jong. Es probable que los tres no sean parte del once inicial debido al poco ritmo que llevan tras sus respectivas dolencias, pero sin duda serán importantes piezas de recambio para el equipo. En especial Ansu Fati, que en tan solo seis partidos disputados en el año ha marcado 2 goles , mostrando una recuperación progresiva tras la grave lesión que sufrió el año pasado.

Ousmane Dembélé vuelve a la lista tras su lesión con Francia en la Eurocopa 2020. Foto: FC Barcelona.

Un planteamiento goleador

En Kiev, el FC Barcelona deberá salir a proponer desde el minuto uno. Para ellos no solo es necesario ganar, si es posible deben golear al cuadro ucraniano, ya que tienen -5 en la diferencia de goles y es una estadística definitoria en caso de empate en la tabla de posiciones.

Además, el tridente titular de ataque debería ser Coutinho, Memphis y Yusuf Demir. Si bien en su momento Ronald Koeman y ahora Barjuan han apostado por Dest como extremo derecho, no ha dado resultado. Es verdad que Demir no ha sido frecuente recambio en los últimos partidos, pero su actuación en la pretemporada llamó mucho la atención por su juego desequilibrante por las bandas. Se debe considerar también que la zona de ataque es su posición natural . Ya para el segundo tiempo, el comando técnico culé podría colocar a Ansu Fati y a Dembélé por si se necesita definir el partido.

FC Barcelona: posible once ante el Dinamo de Kiev

En el arco Ter Stegen; en defensa Mingueza, Eric García, Lenglet, Jordi Alba; en la volante Gavi, Busquets, Nico; en el ataque Coutinho, Memphis y Dest.