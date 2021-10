Milan vs. Roma EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el partido de la Serie A?

Milan vs. Roma se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS este domingo 31 de octubre desde el Estadio Olímpico de Roma, por la undécima jornada de la Serie A de Italia. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía Star+ a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Milan ante Roma?

El equipo rossonero continúa invicto en el fútbol italiano con nueve victorias y un empate ; solo ha perdido en la Champions League, cuya realidad es otra. El AC Milan marcha segundo en la tabla de posiciones, igualado en puntaje con Napoli, que es líder del torneo por tener una mejor diferencia de goles.

Brahim Díaz y Theo Hernández superaron la COVID-19 y estarán aptos para jugar ante la Roma. Asimismo, Zlatan Ibrahimovic y Olivier Giroud han ganado minutos y el técnico Stefano Pioli optará por alguno de los dos desde el arranque.

¿Cómo llega Roma ante Milan?

La Roma se encuentra cuarto en el tablero con 19 puntos, nueve menos que el Milan, y viene de una racha irregular en el mes de octubre: dos triunfos, una derrota y un empate. Los dirigidos por José Mourinho ganaron la fecha anterior de visita al Cagliari y buscará continuar por el mismo camino.

Milan vs. Roma: ficha del partido

AC Milan vs AS Roma Serie A ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 31 de octubre ¿Dónde? Estadio Olímpico de Roma ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juega Milan vs. Roma por la Serie A?

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 2.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

Italia: 9.45 p. m.

Francia: 9.45 p. m.

Alemania: 9.45 p. m..

¿Dónde ver Milan vs. Roma EN VIVO ONLINE GRATIS?

Milan vs. Roma en Perú: ESPN Sur, Star+

Milan vs. Roma en Argentina: Star+, ESPN Sur

Milan vs. Roma en Bolivia: Star+, ESPN Sur

Milan vs. Roma en Brasil: Star+

Milan vs. Roma en Chile: ESPN Sur, Star+

Milan vs. Roma en Colombia: ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

Milan vs. Roma en Costa Rica: Star+, ESPN2 Norte

Milan vs. Roma en Ecuador: Star+, ESPN Sur

Milan vs. Roma en Italia: DAZN

Milan vs. Roma en México: ESPN2 Norte, Star+

Milan vs. Roma en Paraguay: Star+, ESPN Sur

Milan vs. Roma en España: #Vamos

Milan vs. Roma en Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1

Milan vs. Roma en Estados Unidos: Paramount+

Milan vs. Roma en Uruguay: ESPN Sur, Star+

Milan vs. Roma en Venezuela: Star+, ESPN Sur.

¿Cómo ver Milan vs. Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Milan vs. Roma por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Milan vs. Roma?

Para acceder a Star Plus para ver el Milan vs. Roma, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tendrá Star+?

Star+ no solo contará con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tendrá contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tendrá disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Milan vs. Roma: alineaciones probables

AC Milan : Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Ramagnoli, Calabria; Kessie, Tonali, Krunic; Leao, Saelemaekers y Giroud.

AS Roma : Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibáñez, Viña; Veretout, Cristante, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; y Abraham.

¿Dónde se jugará el partido de Milan vs. Roma?

El lugar donde se disputará el Milan vs. Roma por la jornada 11 de la Serie A de Italia es el Estadio Olímpico de Roma, ubicado en la ciudad de Roma, capital de Italia.

¿Cómo ver el partido Milan vs. Roma por la Serie A?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Milan vs. Roma EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.