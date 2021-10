Koeman: “El partido que perdimos no es por actitud y no es por juego; es cuestión de no marcar”

El FC Barcelona cayó por 1-0 en su vista al estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano por la undécima jornada de LaLiga Santander. Los azulgranas se vieron sorprendidos ante un feroz cuadro local que marcó el único tanto del partido a los 30 minutos del primer tiempo a través de Radamel Falcao García. Con este resultado, los culés acumularon su segunda derrota consecutiva, tras caer el último fin de semana en el clásico español frente al Real Madrid (1-2).

Los dirigidos por Ronald Koeman ahora marchan novenos con 15 unidades en la tabla de la liga española, por lo que quedan fuera de las competencias europeas y se alejan de la punta. Los blaugranas tuvieron varias situaciones de gol, como el penal errado por Memphis Depay o la acción del ‘Kun’ Agüero -quien este miércoles jugó como titular- en el complemento, pero no fueron efectivos y terminaron perdiendo.

El estratega neerlandés analizó el partido en conferencia de prensa y señaló el por qué habían caído ante los rayistas. “El partido que perdimos no es por actitud y no es por juego. Es cuestión de no marcar, no puedo decir nada más” , dijo Koeman, según apunta EFE.

También, resaltó el trabajo de su elenco señalando que merecieron más en el compromiso. “No me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar al partido, el Rayo nos presionó mucho y no pudimos aguantar, pero aún así creo que fuimos superiores. Viendo las oportunidades que tuvimos y las suyas, creo que el resultado no es justo, pero está ahí y no podemos cambiarlo” , comentó el entrenador del FC Barcelona.

Además, precisó que deben mejorar en la eficacia de cara al arco: “Hay muchos partidos por delante para pensar en la Liga. Estoy preocupado por nuestra efectividad, pero no por nuestro juego. Hemos creado y jugado a buen nivel, aunque en España es no cuenta porque el resultado es 1-0″ .

El próximo encuentro del Barza será el próximo sábado, 30 de octubre, en condición de local frente al Alavés por la liga española.

Mira las declaraciones de Ronald Koeman

Tabla de posiciones de LaLiga Santander 2021-2022