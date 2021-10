¡No estaba en sus planes! Zidane no piensa en ser entrenador del Manchester United

En las últimas horas, el nombre de Zinedine Zidane sonó fuerte como el próximo técnico del Manchester United, luego de la derrota histórica del cuadro inglés por 5-0 ante el Liverpool por la fecha nueve de la Premier League. No obstante, los planes a futuro del entrenador francés no están en Inglaterra.

Actualmente, Zidane se encuentra en un merecido período de descanso luego de dejar al Real Madrid en mayo último. En aquella ocasión, el técnico galo mencionó que estaba ‘cansado de entrenar’ y que deseaba recuperar energías. Asimismo, recalcó que no tenía ninguna prisa en regresar a los banquillos, decisión que se mantiene pese a que fue voceado como posible entrenador del Manchester United en lugar de Ole Gunnar Solskjaer y que también lo hizo rechazar una oferta para dirigir al Newcastle.

PSG o Selección de Francia: las únicas dos propuestas que seducirían a Zidane

Aunque el entrenador ha recalcado que por el momento ‘solo quiere descansar’ existen dos atractivas propuestas que lo harían cambiar de opinión y ambas se encuentran en su Francia natal. Según la web de Mundo Deportivo, la primera opción guarda relación con el Paris Saint Germain. Zidane no descartaría dirigir al equipo parisino si Mauricio Pochettino decidiera no continuar. El exentrenador del Real Madrid mantiene una excelente amistad con Sergio Ramos, y además no tendría problemas en comandar a las grandes estrellas del PSG: Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Este último ha demostrado en más de una ocasión ser un gran admirador de ‘Zizou’.

La otra posibilidad se encuentra en el banquillo de la selección francesa. Aunque por ahora, Zidane deberá esperar una improbable salida de Didier Deschamps.