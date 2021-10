Joao Villamarín sobre la Sudamericana: “Sabemos de la responsabilidad que tenemos al frente”

Expectativa en el puerto. Luego del agónico empate ante Carlos Mannuci por la fecha 16 de la Fase de la Liga 1 Betsson, la escuadra rosada sabe que necesita sumar ante Sporting Cristal para concretar el sueño de la Copa Sudamericana. Uno de sus jugadores más determinantes en el tramo final fue Joao Villamarín, quien se refirió al decisivo cotejo.

“Sabemos de la responsabilidad que tenemos al frente y este domingo queremos darle esa alegría a la gente de Boys. Ellos han sufrido mucho en los últimos años por ver a su equipo lejos de un torneo internacional”, manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Sebastián Penco marcó el 3-3 ante Carlos Mannuci a los 94 minutos. Foto: Liga de Fútbol Profesional.

A su vez, lamentó que no pudieran conseguir los tres puntos ante los trujillanos. “Ante Mannucci, nos quedó esa sensación de que si nos quedaba un poco más tiempo, podíamos darle vuelta, pero no se pudo. Lo importante fue que no se perdió y el equipo ahora está muy motivado de cara al partido ante Cristal”, añadió.

El jugador de 29 años atraviesa un gran presente bajo las órdenes de Ítalo Manzo y, a falta de una jornada, se ubica como el segundo máximo goleador de la competición con 11 tantos. Ante los cerveceros, espera ampliar este registro y lograr que la Misilera vuelva a un certamen internacional tras 21 años.

“Ante Sporting será un partido muy bonito, pero más allá de todo dependemos de nosotros mismos para conseguir nuestro objetivo que nos hemos trazado”, precisó.

¿Qué necesita Sport Boys para clasificar a la Copa Sudamericana?

Sport Boys ocupa la séptima casilla del acumulado con 37 unidades y necesita un empate para llegar a la Copa Sudamericana. Recordemos que la Liga 1 otorga cuatro plazas para el torneo continental (los clubes que ocupen el quinto, sexto, séptimo y octavo lugar) y sus más cercanos perseguidores son Ayacucho FC (34 puntos) y Carlos Mannucci (33 puntos).