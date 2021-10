Crisis en Cataluña: Carles Puyol envía mensaje a los hinchas y respalda a Koeman

Clima tenso en Barcelona. Luego de registrar una nueva derrota en el clásico español ante el Real Madrid, los hinchas catalanes abordaron al entrenador Ronald Koeman para increparlo por los malos resultados del equipo en la temporada. Ante lo ocurrido, Carles Puyol salió al frente y se pronunció sobre la crisis que atraviesa la institución .

“En el Barça, la exigencia siempre es máxima. Y más después de unos años en los que se han ganado muchas cosas y se ha jugado muy bien. Se nos acaba de ir el mejor jugador de la historia y estamos en una etapa de construcción. El Barza siempre tiene que luchar por ganar títulos. Tenemos que exigir a los jugadores que den el máximo. Y a la afición que anime desde el primer hasta el último minuto”, sostuvo el excapitán en conferencia de prensa.

Así fue la agresión al auto de Ronald Koeman

‘Tarzan’ participó en el torneo que permite recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil y aprovechó para dirigirse a los aficionados. “Silbar a los jugadores no sirve para nada. Esto no puede pasar, hay que remar todos juntos. Esto solo lo podremos sacar hacia delante si estamos unidos”, añadió.

Por otra parte, la leyenda blaugrana se refirió al presente que atraviesa el estratega neerlandés. “El entrenador y los jugadores tienen que ir a una. Ronald conoce perfectamente la casa, está construyendo un equipo. No soy pesimista, hay tiempo de darle la vuelta a la situación. No hemos sido regulares de momento, pero confío en esta plantilla”

A su vez, arremetió contra los actos violentos de algunos espectadores y sostuvo que él también fue víctima de estos. “Esas personas no representan para nada a los culés. Yo salí unos minutos antes y también golpearon mi coche. No sé si me insultaron, estaba escuchando la radio. Entiendo perfectamente que Koeman y su mujer lo pasaran mal, es una situación peligrosa. A mí se me tiraron encima del coche”, detalló.

Con 15 unidades en nueve encuentros, Barcelona se ubica en la novena casilla de LaLiga Santander y intentará sumar de a tres en su visita a al Rayo Vallecano.