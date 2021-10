Ancelotti a Koeman tras caída de FC Barcelona: “Es un trabajo complicado, hay que seguir”

La derrota del FC Barcelona en el clásico de LaLiga Santander frente al Real Madrid provocó una nueva avalancha de críticas en contra de Ronald Koeman, entrenador del conjunto azulgrana. En medio de los múltiples cuestionamientos a su continuidad, los medios españoles revelaron el noble gesto que tuvo su colega del cuadro blanco, Carlo Ancelotti, al finalizar el cotejo.

“Es un trabajo complicado, hay que seguir”, le manifestó el DT italiano al neerlandés tras el pitazo final en el Camp Nou, según dio a conocer el programa Deportes Cuatro. En conferencia de prensa posterior al encuentro, ‘Carletto’ valoró el buen resultado obtenido en “el partido más importante”.

“Estoy feliz de ganar el clásico porque es el partido más importante. No me gusta meterme en el otro equipo pero ellos han jugado también un buen encuentro. Este no era un choque fácil y ganar nos deja contentos”, declaró el DT, que está cerca de volver al primer lugar en la tabla de posiciones

Koeman sufre agresión de hinchas

A su salida del estadio, un numeroso grupo de fanáticos del Barça, inconformes por la caída de su club, rodearon el auto del estratega culé para recriminarle por la campaña irregular que se vive en esta temporada. Algunos aficionados, incluso, se montaron sobre la cubierta del vehículo para impedir que avance.

Koeman lamentó perder el clásico, pero consideró que hicieron méritos para obtener otro resultado. Foto: FC Barcelona

Tras tomar conocimiento de estos hechos, la institución catalana envió un enérgico mensaje de rechazo a la violencia y anunció que tomará medidas para evitar que situaciones como esta se repitan.

“El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables”, fue el mensaje publicado vía redes sociales.