Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la Primera División de Chile?

Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO se miden a partir de las 2.30 p. m. (hora de Perú) y 4.30 p. m. (hora de Chile) en el Estadio Monumental (Santiago) por la jornada 28 del Campeonato AFP PlanVital 2021. La transmisión del clásico estará a cargo de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con alineaciones confirmadas, relato de las mejores jugadas minuto a minuto y videos de los goles.

Colo Colo vs. U. Católica: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. U. Católica ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 24 de octubre ¿A qué hora? 2.30 p. m. (Perú), 4.30 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. U. Católica?

En Perú, el compromiso Colo Colo vs. U. Católica se podrá seguir desde las 2.30 p. m. (4.30 p. m. en el territorio chileno). Revisa la guía de horarios para los demás países de la región:

Chile: 4.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Colo Colo y U. Católica ponen en juego el liderato del torneo chileno en el partido más atractivo de la jornada 28. El tercer clásico del año se jugará en la cancha del Cacique, donde contará con el apoyo de su público para romper su mala racha de más de tres años sin vencer a su rival de turno.

El conjunto albo, líder de la tabla de posiciones con 52 puntos, lleva tres victorias consecutivas, la más reciente frente a La Serena por 4-1, con descollantes actuaciones de Marco Bolados, autor de un doblete, Leonardo Gil, con dos pases gol, y Gabriel Costa, quien hizo una anotación y dio una asistencia. Los tres se perfilan como titulares en Macul.

Los cruzados, por su parte, acechan de cerca la punta con 50 unidades. Siete triunfos al hilo es la temible racha con la que llegan al encuentro, incluido el heroico 3-2 sobre Santiago Wanderers que logró en la fecha previa con un hombre menos todo el segundo tiempo gracias al doblete de su artillero Fernando Zampedri y otro tanto de Edson Puch. Germán Lanaro vio la roja en dicho duelo y será baja.

Colo Colo y U. Católica igualaron sin goles en su último cruce, resultado con el cual la Franja estiró a siete los cotejos seguidos, por todas las competencias, que lleva sin perder ante el elenco de Gustavo Quinteros.

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. Católica?

La transmisión por TV del duelo Colo Colo vs. U. Católica estará a cargo de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, solo para territorio chileno. Ambas señales poseen los derechos televisivos del Campeonato Nacional de Chile y están disponibles en los principales operadores de TV por cable o satélite.

¿Cómo seguir Colo Colo vs. U. Católica?

En caso de que no quieras perderte la transmisión del Colo Colo vs. U. Católica por internet, tienes la opción de ingresar a Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports donde podrás disfrutar de toda la programación de este canal. Si no cuentas con acceso al mismo, mantente informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Historial reciente de Colo Colo vs. U. Católica

U. Católica 0-0 Colo Colo | 17.07.21

U. Católica 4-2 Colo Colo | 21.03.21

U. Católica 0-0 Colo Colo | 19.12.20

Colo Colo 0-2 U. Católica | 16.02.20

U. Católica 1-1 Colo Colo | 18.01.20.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. U. Católica?

El escenario para el enfrentamiento Colo Colo vs. U. Católica será el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, recinto deportivo propiedad del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Alineaciones probables de Colo Colo vs. U. Católica

Colo Colo: Cortés, Opazo, Falcón, Amor, Suazo, Fuentes, Gil, Cruz, Solari, Bolados, Morales.

U. Católica: Pérez, Huerta, Asta-Buruaga, Saavedra, Zampedri, Puch, Fuenzalida, Rebolledo, Leiva, Núñez, Valencia.