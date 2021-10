José Mourinho recibió seis goles por primera vez en 1.008 partidos

Un resultado inesperado se registró este jueves 21 de octubre en Europa. Roma cayó por 6-1 ante el Bodo/Glimt de Noruega en la tercera fecha de la Conference League. Esta es la primera vez que José Mourinho recibe esta cantidad de goles durante toda su carrera como entrenador.

El portugués dirigió un total de 1.008 partidos en sus 21 años de trayectoria y nunca le encajaron seis tantos en un mismo encuentro. Antes de este cotejo, la mayor cantidad de goles que recibió fue en el 5-3 del Tottenham sobre el Chelsea por la Premier League 2014-2015.

Otra oportunidad en la que ‘Mou’ sufrió cinco tantos se dio en la recordada goleada del Barcelona ante el Real Madrid por 5-0 en LaLiga 2010-2011.

Las mayores goleadas recibidas por Mourinho

Barcelona 5-0 Real Madrid (LaLiga 2010-2011)

Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid (Champions League 2012-2013)

Tottenham 5-3 Chelsea (Premier League 2014-2015)

Chelsea 4-0 Manchester United (Premier League 2016-2017)

Bodo/Glimt 6-1 Roma (Conference League 2021-2022).

Mourinho arremetió contra sus jugadores

Tras el encuentro entre Roma y Bodo/Glimt, José Mourinho criticó duramente a sus jugadores por la goleada recibida. “Si pudiera jugar siempre con los mismos once, lo haría. Hoy he corrido un gran riesgo con los jugadores que he puesto. Sé de las limitaciones de nuestros jugadores, pero esperaba una respuesta diferente. No han tenido el nivel” , señaló.