Vinicius Jr. tras su doblete: “Tengo tiempo para evolucionar y ser un gran jugador”

Real Madrid supo levantarse de la sorpresiva derrota ante el FC Sheriff Tiraspol y le ganó 5-0 al Shakhtar Donetsk por la tercera jornada de la Champions League. Con goles de Benzema, Rodrigo, Vinicius (doblete) y un gol en contra, los dirigidos por Carlo Ancelotti sumaron seis unidades y continúan en el segundo lugar de la tabla. Tras el final del encuentro, Vinicius Jr. habló con los medios de prensa y dio sus impresiones sobre el rendimiento que tuvo en el partido.

“Sigo trabajando. Tengo 21 años, tengo mucho tiempo para evolucionar y ser el gran jugador que yo imagino y como se imaginan en el club y en la afición. Es normal que falle a veces y sé que va a pasar”, comentó el delantero brasilero desde el Estadio Olímpico de Kiev.

Asimismo, el atacante de 21 años analizó su juego en la presente temporada y destacó que su confianza ha crecido. “ Me gusta jugar con presión y creo que la confianza que me dan todos es importante también . He marcado siete goles y espero marcar muchos más”, señaló.

