Guardiola le abre las puertas del City a Sterling: “No quiero jugadores infelices”

¿Manchester junto a Sterling? Pese a contar con una de las mejores plantillas de Europa y ser uno de los candidatos para ganar la Champions League, la interna del City parece atravesar un momento de crisis y ya se habla de posibles salidas. Ante las declaraciones de Raheem Sterling, quien expresó su deseo de dejar la institución, el entrenador ‘Pep’ Guardiola tuvo una respuesta contundente.

“No quiero jugadores infelices. Si esto pasa, se llama al club y se intenta solucionar la situación. No solo por Raheem, sino con todos los jugadores. En la competición quiero que estén allí, luchen y den lo mejor. Cuando llegue el mercado de fichajes, decidimos”, resaltó el entrenador en conferencia de prensa.

Sterling ingresó en el segundo tiempo del duelo entre Liverpool y Manchester City por la fecha 7 de la Premier League Foto: EFE

Recordemos que la llegada de Jack Grealish le quitó protagonismo al futbolista de 26 años. El delantero de la selección inglesa se vio relegado en el sistema del español y solo participó en dos de los últimos nueves compromisos que disputó su equipo en la temporada.

“Es un jugador importante, pero compite con Grealish, Foden, Gabriel Jesus, Mahrez, Bernardo Silva… esa es la realidad. Es lo que hay. La reacción en estos momentos es, cuando tienes la oportunidad, demostrar que quieres más. Los jugadores tienen que hablar en la cancha”, acotó el estratega en relación a la competencia que tiene el atacante.

A su vez, mencionó que no estaba enterado de la postura de su dirigido y enfatizó que no puede garantizarle la titularidad a nadie. “No lo sabía. Y creo que el club tampoco. Es nuestro jugador y ha sido muy importante. Veremos qué pasa, pero yo no puedo asegurar minutos a nadie. Quiero que todos mis jugadores estén satisfechos aquí. Si no lo están, se tendrá que tomar una decisión”, finalizó.

Manchester City se medirá este sábado ante Burnley e intentará sumar los tres puntos para ubicarse como líder momentáneo de la Premier League.