Mario Kempes previo al duelo entre Perú y Argentina: “No quiero estar en la piel de Gareca”

Experiencia. A pocos días de disputarse el duelo entre Perú y Argentina por la duodécima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, Ricardo Gareca tendrá que intentar sumar en Buenos Aires luego de una dura derrota en tierras altiplánicas. Para el exmundialista Mario Alberto Kempes , la escuadra de su compatriota no está jugando mal, pero los resultados no le fueron favorables.

“No quiero estar en la piel de Gareca porque ha demostrado que es un gran técnico. Ahora quizá perdió un poco de ese empujón anímico que te dan los triunfos, pero todavía tiene posibilidades de dar”, manifestó el campeón del mundo en 1978 al programa Fútbol como cancha.

Perú vs. Bolivia

Más allá del golpe anímico que significó la derrota en La Paz, la Blanquirroja afrontará el cotejo ante la Albiceleste con varias ausencias. Una de las más destacadas sería la del extremo André Carrillo. “Gareca sabe que con un jugador no va a ganar un equipo grande, no puede depender de eso, sino de todo un equipo, con una defensa que no se equivoque porque a la primera Argentina te puede vacunar”, añadió.

A su vez, el exfutbolista resaltó el buen momento que atraviesa el conjunto de Scaloni y precisó que la selección peruana “debe tratar de no equivocarse”.

Por otra parte, se refirió una posible continuidad del ‘Tigre’ en el banquillo nacional y no descartó una clasificación a la próxima cita mundialista. “A no ser de que las cosas vayan muy mal, que Gareca se equivoque mucho y no vaya bien, se podría quedar en Perú. Gareca no está jugando mal, pero no está teniendo resultados positivos. Perú tiene herramientas y un buen mecánico, todavía hay esperanza”, finalizó.

¿Cuándo será el Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina se medirán el próximo jueves 14 de octubre. Este enfrentamiento será correspondiente por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿A qué hora se jugará el Perú vs. Argentina?

El duelo de Perú vs. Argentina está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina).