Ricardo Gareca sobre André Carrillo: “Existe la posibilidad de que esté en algún partido”

Técnico de la selección peruana indicó que vienen evaluando diariamente al extremo derecho de la Bicolor.

COPA AMERICA 2019 SELECCION BRASIL Y PERU JUGO EL DOMINGO 07 DE JULIO DEL 2019. GANA BRASIL 3-1 Y LOGRO EL TITULO. EN LA FOTO EL TIGRESE AYUDA RECOGER LA PELOTA A CARRILLO. Peru's coach, Argentine Ricardo Gareca, gets the ball next to Peru's Andre Carrillo during the Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 7, 2019. (Photo by Carl DE SOUZA / AFP)