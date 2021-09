Pirlo TV: mira el partido en vivo de Sevilla vs. Wolfsburgo por Champions League

Sevilla vs. Wolfsburgo se enfrentan este miércoles 29 de septiembre en vivo vía Pirlo TV por la segunda fecha de fase grupos de Champions League. El encuentro, que tendrá como escenario al Volkswagen-Arena, se podrá ver desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por Star+. Tanto españoles como los alemanes no han conseguido una victoria desde que arrancó esta edición de la Liga de Campeones . Los blanquirrojos igualaron por 1-1 contra Salzburgo en el primer duelo del torneo, mientras que los lobos hicieron lo propio por 0-0 ante el Lille.

En la Bundesliga, el Wolfsburgo está en puesto tres del campeonato, pues tiene 13 puntos con una racha de cuatro victorias consecutivas . Si bien en su último cotejo en el torneo alemán perdió contra el Hoffenheim, llega con la moral alta para este choque que disputará de local.

Por su lado, Sevilla también está en el tercer puesto en su liga. Tiene 14 puntos producto de cuatro triunfos y dos empates. Para este miércoles, el entrenador Julen Lopetegui no podrá contar con el delantero Youssef En-Nesyri, quien sufre una lesión en el muslo y que además fue expulsado por doble amarilla frente al Salzburgo.

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Wolfsburgo?

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sevilla vs. Wolfsburgo?

Wolfsburgo vs. Sevilla en Perú: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Argentina: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Bolivia: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Brasil: HBO Max

Wolfsburgo vs. Sevilla en Chile: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Colombia: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Costa Rica: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Ecuador: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Francia: beIN Sports MAX 6, beIN SPORTS CONNECT, Free

Wolfsburgo vs. Sevilla en Alemania: DAZN, DAZN2

Wolfsburgo vs. Sevilla en Italia: Mediaset Infinity, SKY Go Italia, Sky Sport 255

Wolfsburgo vs. Sevilla en México: Cinemax, HBO Max

Wolfsburgo vs. Sevilla en Paraguay: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Wolfsburgo vs. Sevilla en Reino Unido: BTSport.com , BT Sport Extra, BT Sport App

Wolfsburgo vs. Sevilla en Estados Unidos: TUDN.com , TUDNxtra, Paramount+, TUDN App

Wolfsburgo vs. Sevilla en Uruguay: Star+

Wolfsburgo vs. Sevilla en Venezuela: Star+

¿Dónde ver Sevilla vs. Wolfsburgo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Sevilla vs. Wolfsburgo EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Sevilla vs. Wolfsburgo en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Sevilla vs. Wolfsburgo en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Sevilla vs. Wolfsburgo

Wolfsburgo: Casteels; Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon; Guilavogui, Arnold - Baku, Philipp, Lukebakio; y Weghorst. Entrenador: Mark Van Bommel.

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Delaney, Papu Gómez; Lamela, Rafa Mir y Ocampos. Entrenador: Julen Lopetegui.