Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: minuto a minuto por la fecha 6 de LaLiga Santander

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO se enfrentan HOY por la fecha 6 de LaLiga Santander 2021-22. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 3.00 p. m. (horario peruano) con transmisión a cargo de DirecTV Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos equipos, con el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y videos de los goles.

Real Madrid vs. Mallorca: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Mallorca ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 22 de septiembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca?

En territorio peruano, el juego Real Madrid vs. Mallorca se disputará desde las 3.00 p. m. (10.00 p. m. en España).

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Real Madrid, desplazado momentáneamente del primer lugar de LaLiga por el Atlético de Madrid, quiere volver al liderato a costa del recién ascendido Mallorca, que regresa a la máxima división del fútbol español luego de un año.

El cuadro blanco, con 13 puntos en la tabla de posiciones, tiene solo una unidad menos que el conjunto colchonero. Los de Carlo Ancelotti aún no saben lo que es perder en el certamen, donde consiguieron una gran victoria en la jornada previa en su visita al Valencia, duelo que remontaron 2-1 con goles de Vinícius Jr. y Karim Benzema.

El equipo mallorquí, en tanto, viene de igualar en casa sin goles contra Villarreal. Con ocho unidades en la tabla, se ubica en el décimo puesto, a solo un punto de llegar a zona de Europa League y relativamente lejos de la temida parte baja que condena a tres clubes a perder la categoría.

Real Madrid y Mallorca se vieron las caras por última vez en el 2020, cuando los madridistas se impusieron 2-0. Por el duelo de ida de esa misma temporada, los Piratas hicieron respetar su localía al vencer por la mínima.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Mallorca?

La transmisión por TV del duelo Real Madrid vs. Mallorca estará a cargo de DirecTV Sports en Latinoamérica.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Uruguay: directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Movistar+.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Mallorca ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Real Madrid vs. Mallorca, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de setraming donde podrás tener acceso a DirecTV Sports. En caso no cuentes con el mismo, tienes la opción de mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Mallorca?

El escenario del encuentro Real Madrid vs. Mallorca será el Estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol.

Posible formación de Real Madrid vs. Mallorca

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Nacho/Miguel Gutiérrez; Camavinga, Casemiro, Isco/Modric; Rodrygo/Hazard, Benzema y Vinicius Jr.

Mallorca: Manolo Reina; Sastre, Valjent, Brian Oliván, Jaume Costa; Battaglia/Salva Sevilla, Baba; Kubo/Kang-in Lee, Dani Rodríguez, Lago Junior; Abdón Prats/Mboula.

Últimos partidos de Real Madrid vs. Mallorca